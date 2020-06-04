Политика
REGNUMВ Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
Читать в источнике
Оценить84
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава партии Зеленского в парламенте заявил о неприемлемости условий МВФ
Московский Комсомолецвчера в 22:58
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Энергетика
Цены на нефть пошли на снижение
Мировые цены на нефть пошли на снижение на фоне неопределенности вокруг предстоящего заседания ОПЕК+.
Lenta.ru 01:56
Общество
В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске
В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3.
RT на русском 02:07
Экономика
ФНС уточнила профиль компаний, имеющих право на господдержку
Уточнение налоговой связано с изменениями, которые вносились в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за коронавируса.
Retail & Loyalty 03:00
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ вчера в 12:12
Общество
Во Владимирской области нашли 55 новых случаев коронавируса
По данным на 3 июня, во Владимирской области зарегистрировали 2908 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ПроВладимир 02:38
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Происшествия
Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве
Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
Известия вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com вчера в 15:16
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Здоровье
В Приморье жителей начнут бесплатно тестировать на антитела
В крупных медицинских учреждениях Приморья появятся анализаторы, с их помощью можно определить, выработался ли у человека иммунитет к коронавирусу.
Primpress.ru 01:45
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Общество
Россияне стали чаще покупать водку в большой таре
Продажи виски в таре 1–2 л увеличились на 52%, тогда как в среднем по году они сократились на 5%, по оценке Nielsen.
Ведомости вчера в 17:14
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 02 июня в 08:41
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
В Саратовской области выявили 94 новых случая заражения коронавирусом
Три четверти вновь выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе приближается к 3,5 тысячи, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:18
Общество
Более половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Как пишет издание, 65% всех сетей в России закроют в среднем по 15 торговых точек.
RuNews24.ru вчера в 04:45
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Происшествия
Трехлетняя девочка выпала из окна 12 этажа на улице Вавиловых
Инцидент произошел около 22:30. Трехлетняя девочка выпала из окна 12 этажа.
Невские Новости 02:16
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru вчера в 05:15
Общество
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Армия и оружие
Хафтар требует применить договор о коллективной обороне против Турции
По данным телеканала Al Arabiya, фельдмаршал Хафтар «попросил Египет оказать ему поддержку на международной арене» для противодействия военной интервенции Турции в Ливии.
RuNews24.ru вчера в 19:30
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 28 случаев коронавируса
Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявили еще у 28 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цививлев.
РИА Новости 00:28
Экономика
В реестре операторов инвестиционных платформ появился первый участник
Банк России включил в реестр операторов инвестиционных платформ первую компанию – регистратора «НРК-Р.О.С.Т.».
Ведомости вчера в 22:39