с чего всё началось

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Политика Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.

Происшествия Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.

Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

Общество Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.

Экономика С 2020 года запрещено торговать в розницу на ЕНВД Отмена ЕНВД с 2020 года С 2020 года продажа лекарств, обуви, одежды и прочих изделий из меха под ЕНВД не подпадает.

Шоу-бизнес Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии Такое же определение, кстати, Симона Яковлевна применила по отношению к Анастасии Решетовой, которая чуть больше месяца назад подарила рэп-исполнителю сына Ратмира.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Политика В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Новый внедорожник Chevrolet Niva в стиле показанного на Московском автосалоне в 2014 году концепта может встать на конвейер GM-АвтоВАЗ в 2020 году.

Политика Военные корабли Украины прошли под Крымским мостом Военные корабли Украины уже прошли под арками Крымского моста. Мечта властей Незалежной была близка как никогда.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.

Экономика ОАЭ решили купить половину КБ «Вертолетов России» «Вертолеты России» (входит в Ростех) в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 подписали с эмиратским Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании «ВР-Технологии» – конструкторского бюро российского холдинга.

Общество Согласован порядок продажи «красивых номеров» В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.