Политика

РБКРБКВ Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
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Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил
 депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБКвчера в 22:37

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В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

РБКвчера в 22:37

На Украине назвали условие для прекращения войны в стране

Газета.Ruвчера в 20:20

В Киеве назвали условие прекращения войны на Украине

URA.Ruвчера в 21:37

Депутат Рады рассказал, что нужно для окончания войны на Украине

Вести.Ruвчера в 20:56

В Раде назвали метод прекращения войны на Украине

РЕН ТВвчера в 20:36

В раде назвали условие прекращения войны на Украине

Известиявчера в 21:38

В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

РИА Новостивчера в 19:37
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Политика

Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина

Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.
REGNUM вчера в 04:11
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском вчера в 07:22
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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Общество

Врач рассказал, почему опасно закусывать водку маринованными огурцами

Маринованные огурцы в сочетании с алкоголем могут приводить к последствиям, опасным для здоровья.
РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия

Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

Сотрудники МВД ликвидировали крупнейшую за последние годы в России нарколабораторию, которая располагалась в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 23:36
Единоборства

Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
РИА Новости вчера в 09:46
Общество

Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить

Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Газета.Ru вчера в 20:56
Гаджеты

Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei

Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
Реальное время вчера в 19:32
Экономика

С 2020 года запрещено торговать в розницу на ЕНВД

Отмена ЕНВД с 2020 года С 2020 года продажа лекарств, обуви, одежды и прочих изделий из меха под ЕНВД не подпадает.
Упрощёнка вчера в 08:24
Политика

В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»

Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
Шоу-бизнес

Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии

Алена Шишкова и Анастасия Решетова вместе снялись в фотосессии Такое же определение, кстати, Симона Яковлевна применила по отношению к Анастасии Решетовой, которая чуть больше месяца назад подарила рэп-исполнителю сына Ратмира.
Вокруг ТВ вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

РИА Новости вчера в 20:36
Технологии

Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови

Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Ugpressa.ru 16 ноября в 02:41
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Политика

В Тбилиси спецназ начал разгон протестующих у здания парламента

Участники акций требовали роспуска парламента и назначения досрочных выборов, они заблокировали входы в здание и перекрыли прилегающие к нему улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.
РБК вчера в 08:43
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Новый внедорожник Chevrolet Niva в стиле показанного на Московском автосалоне в 2014 году концепта может встать на конвейер GM-АвтоВАЗ в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Политика

Военные корабли Украины прошли под Крымским мостом

Военные корабли Украины уже прошли под арками Крымского моста. Мечта властей Незалежной была близка как никогда.
Утро.ru 17 ноября в 06:42
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников.
РБК 15 ноября в 23:22
Происшествия

В Челябинске пропал гражданин Великобритании

В Челябинске сутки разыскивают 40-летнего гражданина Великобритании.
Znak.com вчера в 13:15
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда 17 ноября в 18:50
Авто

Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня 17 ноября в 06:48
Экономика

ОАЭ решили купить половину КБ «Вертолетов России»

«Вертолеты России» (входит в Ростех) в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 подписали с эмиратским Tawazun соглашение об основных условиях сделки по покупке половины компании «ВР-Технологии» – конструкторского бюро российского холдинга.
Взгляд.ру вчера в 02:56
Хоккей

Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Газета.Ru вчера в 22:22
Здоровье

Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
MedikForum.ru вчера в 12:30
Экономика

РФ увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,075 млрд долларов.
BFM.ru вчера в 18:40
Общество

Согласован порядок продажи «красивых номеров»

В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Кино

Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru 17 ноября в 18:02
Общество

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей

Самолет МЧС России доставил из Ирака в Москву группу российских детей, сообщает в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
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