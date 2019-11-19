Политика
РБКВ Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
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Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.РБКвчера в 22:37
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