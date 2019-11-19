Политика

РБКРБКВ Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
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Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил
 депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБКвчера в 22:37

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В Раде назвали главное условие прекращения войны в Донбассе

Газета.Ru02:38

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

РБКвчера в 22:37

В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

РИА Новостивчера в 19:37

В Киеве назвали условие прекращения войны на Украине

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Депутат Рады рассказал, что нужно для окончания войны на Украине

Вести.Ruвчера в 20:56

В Раде назвали метод прекращения войны на Украине

РЕН ТВвчера в 20:36

В раде назвали условие прекращения войны на Украине

Известиявчера в 21:38
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В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля

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Live24 02:39
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Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились Симпатии россиян к президенту Владимиру Путину снизились.
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Игорь Верник срочно госпитализирован

Super.ru 02:08
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Минэнерго Украины отвергло предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российского "Газпрома" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 01:29
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Завсегдатая екатеринбургских митингов оштрафовали на 20 тысяч

Вадима Панкратова признали виновным в том, что во время беспорядков в сквере у театра Драмы он ударил свернутой бумагой сотрудника полиции.
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Экономика

Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года

Как считали Институт Гайдара рассчитывает индекс оптимизма российской промышленности ежемесячно на основе опроса предпринимателей.
РБК вчера в 23:00
Политика

В Кремле ответили на вопрос об отдельной встрече Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, может ли у главы государства в этот день состояться отдельная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ 00:58
Шоу-бизнес

Актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский и российский актёр Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве, сообщает 19 ноября «Пятый канал».
REGNUM вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

Российские военные корабли и авиация начали учения в Черном море

Россия начала учения в Черном море, в них будут задействованы более 10 кораблей и авиация, включая истребители Су-30 СМ. Будут проводиться ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
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Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины

РБК 02:49
Экономика

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
РБК вчера в 22:39
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность вчера в 03:29
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз Дмитрий Тарасов вновь подал в суд.
Экспресс газета вчера в 02:05
Авто

Дилерам показали новую Chevrolet Niva

Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
Новые автомобили вчера в 09:28
Политика

У здания парламента в Тбилиси вновь установлены палатки протестующих

RT на русском 00:46
Общество

В России согласован порядок продажи «красивых» номеров

Lenta.ru 02:52
Армия и оружие

В России отмечают День ракетных войск и артиллерии

Взгляд-инфо вчера в 23:30
Происшествия

Музыканты Мариинки отравились в Москве заказанной едой

Причиной отравления музыкантов Мариинского театра на гастролях в Москве стал золотистый стафилококк в заказанной еде.
РИА Новости 02:11
Футбол

Дания стала соперником сборной России на Евро-2020

Остальные соперники сборных Дании и России станут известны по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября.
Интерфакс-Спорт вчера в 16:50
Общество

«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру вчера в 00:55
Общество

Названы самые популярные желания детей в письмах Деду Морозу

Стало известно, с какими пожеланиями российские дети чаще всего обращаются к Деду Морозу. Об этом RT рассказали в пресс-службе Деда Мороза.
RT на русском вчера в 22:02
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК вчера в 12:41
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Рублев и Хачанов принесли России победу над Хорватией в Кубке Дэвиса

Спорт-Экспресс вчера в 14:35
Политика

Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
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