с чего всё началось

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Общество Продажи вина «Крымский мост» начнутся 24 декабря Продажи коллекционного вина "Крымский мост" отроются 24 декабря, лимитированная серия будет представлена в фирменных магазинах пяти участников проекта - двух крымских и трех кубанских предприятий, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Происшествия Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы В одном из ночных клубов Москвы жестоко избили капитана спецназа ФСБ. Об этом 19 ноября сообщает РЕН ТВ.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общество Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Мосгорсуд признал законным продление срока ареста до конца декабря гражданину США, Ирландии, Канады и подданному Великобритании Полу Уилану, обвиняемому в РФ в шпионаже, сообщает "Интерфакс".

Политика На Украине исключают возможность продажи земли россиянам Ранее Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о разрешении продажи сельхозземель украинским гражданам и юрлицам, а также некоторым иностранным лицам или компаниям, арендующим их на протяжении как минимум трёх лет.

Общество Приставам могут предоставить доступ к кредитной истории россиян Федеральная служба судебных приставов (ФССП) может получить полномочия запрашивать информацию о звонках коллекторов и о кредитной истории россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Наука На 3D-принтере научились печатать стекла разных составов Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха под руководством Андрэ Штударта (Andre Studart) научились применять схожий принцип для составов из разных оксидов.

Экономика Крупнейший кредитор США продал рекордный объем облигаций Zerohedge Второй по величине кредитор Америки - Китай - продает казначейские бумаги уже шесть месяцев подряд, и общий объем вложений опустился до минимума с мая 2017 г. Zerohedge Что любопытно, активным покупателем американского долга остается Израиль.

Общество «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Происшествия Роковая случайность: зарезавший пешехода хотел его просто «отпугнуть» Адвокаты задержанного настаивают на том, что пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте, угрожал пожилому водителю расправой и пытался вытащить его из машины.

Политика На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии С 9 по 22 октября Турция проводила в Сирии военную операцию «Источник мира» против курдских формирований и боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Гаджеты Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11 Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.