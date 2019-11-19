Политика

РБКРБКВ Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
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Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил
 депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБКвчера в 22:37

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В Киеве назвали условие прекращения войны на Украине

URA.Ruвчера в 21:37

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

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В раде назвали условие прекращения войны на Украине

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В Раде назвали метод прекращения войны на Украине

РЕН ТВвчера в 20:36

В Раде назвали условие прекращения войны на Украине

РИА Новостивчера в 19:37
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Политика

Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе

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Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию в Сирии

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