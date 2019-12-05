В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

Общество На опоре Крымского моста появилось граффити с котом 256 опора Крымского моста, одна из немногих, была построена со специальной перемычкой между двумя опорами-колоннами, именно на ней и появилось граффити работы неизвестного автора.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Кино Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла» «Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.

Политика Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.

Политика МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.

Общество Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.

Политика США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Политика Зеленский впервые попал на обложку Time Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.

Технологии Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.