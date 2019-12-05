Политика
РБКВ Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского
В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
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Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Гаджеты
Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой
Фигурное катание
Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при
Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Киберспорт
Minecraft, Fortnite и мобильные MOBA — YouTube назвала самые просматриваемые игры 2019 года
YouTube составила топ-10 игр, видео по которым смотрели чаще всего в 2019 году. На первой строчке расположилась Minecraft.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом
256 опора Крымского моста, одна из немногих, была построена со специальной перемычкой между двумя опорами-колоннами, именно на ней и появилось граффити работы неизвестного автора.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Кино
Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»
«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Общество
В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Армия и оружие
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших наушников
Роскачество протестировало более двух сотен моделей наушников 2018 и 2019 годов.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Автоспорт
«Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Гаджеты
Realme представил для РФ флагманский смартфон Realme X2 Pro
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Технологии
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
Экономика
ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году
Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Армия и оружие
Украинские военные погибли при взрыве в ЛНР
Политика
В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы
Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.