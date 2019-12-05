Политика

РБКРБКВ Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Депутаты Верховной рады подрались

Телеканал 360°09:13

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

РБК09:07

В Верховной раде депутаты подрались из-за женщины

Газета.Ru07:08

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

РИА Новости08:32

Депутаты Верховной рады подрались из-за женщины

Известия08:06

Депутаты устроили перепалку в Раде из-за женщины

RT на русском08:58

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Lenta.ru06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Известия 09:12
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Гаджеты

Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

Ferra 03 декабря в 10:56
Фигурное катание

Мозалев лидирует после короткой программы в Финале юниорского Гран-при

Россиянин Андрей Мозалев захватил лидерство после короткой программы в Финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
РИА Новости 10:32
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM вчера в 13:58
Киберспорт

Minecraft, Fortnite и мобильные MOBA — YouTube назвала самые просматриваемые игры 2019 года

YouTube составила топ-10 игр, видео по которым смотрели чаще всего в 2019 году. На первой строчке расположилась Minecraft.
CyberSport.ru 10:39
Общество

На опоре Крымского моста появилось граффити с котом

256 опора Крымского моста, одна из немногих, была построена со специальной перемычкой между двумя опорами-колоннами, именно на ней и появилось граффити работы неизвестного автора.
Neva.Today 09:30
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Кино

Вышел первый трейлер сказки «Последний богатырь: Корень зла»

«Последний богатырь» вышел в 2017 году и на тот момент стал одним из самых кассовых российских фильмов в истории, заработав более 1,7 миллиарда рублей.
Игромания.ру 08:39
Общество

Путин исполнит новогоднее желание мальчика из Ставрополья

РБК 09:13
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления немецкой стороны о том, что Россия «недостаточным образом сотрудничала при расследовании» убийства, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
RT на русском 08:02
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Lenta.ru 09:57
Армия и оружие

Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России

RT на русском 10:18
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг лучших наушников

Роскачество протестировало более двух сотен моделей наушников 2018 и 2019 годов.
Телеканал Санкт-Петербург 10:44
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Автоспорт

«Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята

ProstoProSport 09:04
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru вчера в 02:26
Гаджеты

Realme представил для РФ флагманский смартфон Realme X2 Pro

Astera вчера в 14:16
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru 10:43
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК 10:56
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Технологии

Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram

Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
РИА Новости вчера в 06:19
Экономика

ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

Банк России установил факты манипулирования рынками валютных инструментов USDRUB_TOM и EURRUB_TOM в апреле-июне 2018 года трейдером, действовавшим в интересах ВЭБа, говорится в сообщении регулятора в четверг.
Интерфакс 07:42
Общество

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение в Египте

News.ru 07:56
Армия и оружие

Украинские военные погибли при взрыве в ЛНР

Телеканал 360° 08:01
Политика

В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы

Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.
Lenta.ru 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное