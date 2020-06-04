Политика
Газета.RuВ Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия назвал "неприемлемыми" новые условия Международного валютного фонда (МВФ) по новой кредитной программе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".
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Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Футбол
Мини-турнир Лиги чемпионов может пройти в России
По информации источника, УЕФА рассматривает варианты, при которых принимающая сторона сможет выделить четыре стадиона в радиусе 100 км. Германия мини-турнир Лиги чемпионов провести готова.
Газета.Ru вчера в 18:23
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 02 июня в 11:54
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Новые автомобильные номера появятся в России
Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
Новое Время 31 02 июня в 09:07
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Анна Семенович похвасталась результатами голодовки
RuNews24.ru вчера в 16:53
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Авто
Названы попадающие под льготное кредитование в РФ авто
С 1 июня правительство РФ обновило список авто по «Первому/Семейному автомобилю», нарастив максимальную цену попадающего под льготные условия транспорта до 1,5 млн рублей против прежнего 1 млн.
Дни24 04:22
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Здоровье
В Вологодской области стабилизировали ситуацию в очагах коронавируса
В детском отделении Вологодской психиатрической больницы ситуация тоже стабилизирована.
Онлайн Вологда 03:40
Общество
В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса
За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Здоровье
В Архангельской области подтвердили 239 новых случаев коронавируса за сутки. Данные оперштаба России
В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили информацию о 239 случаях заражения COVID-19 в Архангельской области за последние сутки.
Новости Архангельска 29.ru вчера в 03:40
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства
Российская газета 03:11
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Здоровье
В больнице Боткина лечат только коронавирус
Орловскую больницу имени Боткина полностью переделали для лечения пациентов с диагнозом коронавирус.
РИА 57 03:33
Общество
Олимпийская чемпионка из России осудила участников беспорядков в США
Газета.Ru вчера в 20:06
Авто
Nissan упростит автомобили Infiniti
Масштабная реструктуризация, затеянная Nissan в рамках нового четырехлетнего плана, затронет и подконтрольную ему марку Infiniti.
Автоновости дня 02 июня в 08:10
Экономика
Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Происшествия
В Подмосковье совершил экстренную посадку военный вертолет
В Подмосковье совершил экстренную посадку военно-транспортный вертолет, находившиеся на борту живы.
РБК 04:34
Происшествия
В Норвегии оползень унес в море 8 домов
Оползень шириной более 600 метров и высотой более 120 метров унес в море восемь домов, стоявших на мысе Кракнесет в норвежской коммуне Алта в провинции Финнмарк, передает Forbes.com.
Euromag.ru 03:44
Здоровье
В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса
51 новый случай коронавируса выявили в Пермском крае за сутки. Об этом рассказали в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Пермь 03:38
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время протестов в США iPhone
Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США.
Lenta.ru 02:22