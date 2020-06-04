Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия назвал "неприемлемыми" новые условия Международного валютного фонда (МВФ) по новой кредитной программе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

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