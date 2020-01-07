Общество

Красная веснаКрасная веснаВ Верховном суде РФ опровергли сообщения о госпитализации председателя

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Ранее в некоторых СМИ появилась информация о госпитализации Лебедева. Одинцов опроверг эти сообщения, отметив, что Лебедев все эти дни работал над новым докладом. «Кому-то покоя не дает российская судебная система даже в эти дни», — подытожил глава пресс-службы Верховного суда РФ.
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В Верховном суде опровергли информацию о госпитализации Лебедева

РИА Новостивчера в 16:11

Верховный суд России опроверг данные о госпитализации своего председателя

РБКвчера в 15:59

В Верховном суде РФ сообщили о состоянии здоровья председателя

URA.Ruвчера в 16:20

В Верховном суде опровергли сообщения о госпитализации своего председателя Вячеслава Лебедева

Эхо Москвывчера в 17:06

Верховный суд РФ прокомментировал новость о состоянии председателя

РЕН ТВвчера в 15:53

В Верховном суде РФ опровергли сообщения о госпитализации председателя

Красная веснавчера в 18:39
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Общество

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Известия вчера в 16:30
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"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Армия и оружие

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Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
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Происшествия

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«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
RT на русском вчера в 23:18
Экономика

Россию отказались включать в число бедных стран

По классификации Всемирного банка Россия относится к странам с доходами выше среднего уровня, а в 2013, 2014 и 2015-м годах мы были страной с высоким уровнем дохода.
URA.Ru вчера в 15:44
Футбол

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
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Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
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Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Российская газета вчера в 02:04
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Ковальчук отдал голевую передачу в первом матче за «Монреаль» в НХЛ

РБК вчера в 22:17
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК вчера в 07:10
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи

Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Lenta.ru 05 января в 08:21
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Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
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Новая роль Бурака Озчивита отразилась на его «жизни за кадром»

Rusturkey.com 05 января в 22:04
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Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности

Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
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В Уфе мужчину в наушниках насмерть сбили две машины

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Политика

МИД Украины прокомментировал визит канцлера Германии Меркель в Москву

МИД Украины отреагировал на новость о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.
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В Киеве полицейские задержали националистов, пытавшихся сорвать лекцию российского блогера

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Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

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Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

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