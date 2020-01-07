Общество
Красная веснаВ Верховном суде РФ опровергли сообщения о госпитализации председателя
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о госпитализации Лебедева. Одинцов опроверг эти сообщения, отметив, что Лебедев все эти дни работал над новым докладом. «Кому-то покоя не дает российская судебная система даже в эти дни», — подытожил глава пресс-службы Верховного суда РФ.
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Политика
Начальник штаба главы Пентагона подал в отставку
Начальник штаба министра обороны США Марка Эспера Эрик Чунинг в конце января покинет свой пост, сообщила во вторник, 7 января, пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.
Общество
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Политика
Иранский лидер заплакал на прощании с генералом Сулеймани
Люди, пришедшие на прощание, держат в руках портреты Сулеймани и плакаты с требованием отомстить США за смерть генерала.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем
«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
Экономика
Россию отказались включать в число бедных стран
По классификации Всемирного банка Россия относится к странам с доходами выше среднего уровня, а в 2013, 2014 и 2015-м годах мы были страной с высоким уровнем дохода.
Футбол
Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в чемпионатах
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду забил три гола в ворота «Кальяри» в матче итальянской Серии А. Для португальца этот хет-трик стал 36-м в карьере в рамках клубных чемпионатов.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Кино
Фильм «1917» получил премию «Золотой глобус»
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм" получила картина режиссера Сэма Мендеса "1917".
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на хлеб и овощи
Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Кино
Новая роль Бурака Озчивита отразилась на его «жизни за кадром»
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Происшествия
В Уфе мужчину в наушниках насмерть сбили две машины
Житель Уфы в наушниках переходил дорогу в неположенном месте, в результате его сбили сразу два автомобиля.
Политика
МИД Украины прокомментировал визит канцлера Германии Меркель в Москву
МИД Украины отреагировал на новость о визите канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву.
Политика
В Киеве полицейские задержали националистов, пытавшихся сорвать лекцию российского блогера
Кино
Cтал известен самый кассовый мультфильм в истории кинематографа
Самым кассовым в истории мирового кинематографа теперь является мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney.
Энергетика
Нефть марки Brent подскочила в цене до $70 за баррель
Ценовую отметку $70 за баррель преодолела нефть марки Brent, 6 декабря свидетельствует официальный сайт сети бирж ICE.
Политика
«Тщетная попытка»: Турция против нового «убийцы русского газа»
Новый год начинается с новых попыток вытеснить российский газ из Европы.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Наука
Российские ученые обсудят приборы и методы развития астрономии в КЧР
Астрономы обсудят развитие инструментальной базы, новые приборы, новые уникальные, очень чувствительные приемники света.
Кино
Стартовали съемки нового «Бэтмена» с Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз дал старт съемкам нового фильма о Бэтмене. Главную роль в картине исполнит Роберт Паттинсон.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четвертой операции
После тяжелой травмы челюсти, которую Татьяна Плаксина получила в 2018 году, наследнице певицы пришлось провести ряд сложных хирургических процедур.