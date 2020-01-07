Общество

Красная веснаКрасная веснаВ Верховном суде РФ опровергли сообщения о госпитализации председателя

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Ранее в некоторых СМИ появилась информация о госпитализации Лебедева. Одинцов опроверг эти сообщения, отметив, что Лебедев все эти дни работал над новым докладом. «Кому-то покоя не дает российская судебная система даже в эти дни», — подытожил глава пресс-службы Верховного суда РФ.
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В Верховном суде опровергли информацию о госпитализации Лебедева

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