Политика
КоммерсантъВ Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса
В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
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с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы украинского парламента.Коммерсантъ16:49
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Идущего в Москву якутского шамана снова задержали
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В Германии назвали санкции США против «Северного потока-2» угрозой ЕС
Новые санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» ударят по суверенитету Евросоюза.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров приступил к переговорам с госсекретарем США Майком Помпео.
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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Экономика
Новый порядок списания задолженностей в России
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Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
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В драйвере AMD Adrenalin 2020 Edition появится технология Radeon Boost
На Reddit появилась информация, что в текущем драйвере для видеокарт AMD демонстрируется реклама предстоящего обновления Andrelin 2020.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве
Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
Политика
Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях
Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
Экономика
Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга» в России
Депутаты Госдумы приняли закон об отмене в России так называемого «банковского роуминга», сообщает РИА Новости.
Политика
Россия и Украина договорились по транзиту газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Армия и оружие
В России создали аналог американской винтовки М16 под советский патрон
Аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США с обозначением М16) под патрон «русского» калибра 7,62х39 мм создали в российской компании ООО «Промтехнология».
Политика
Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг
Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
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Политика
ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco
Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что ракеты и беспилотники, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, «имеют иранское происхождение», сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.
Политика
Путин обвинил Ленина в закладке «мины» под государственность России
Создатель СССР Владимир Ленин «заложил мину» под российскую государственность, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
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Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
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