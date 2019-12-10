с чего всё началось

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).

В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

Общество Новое министерство появится в правительстве Сахалинской области В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.

Политика Лавров и Помпео начали встречу в Вашингтоне Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров приступил к переговорам с госсекретарем США Майком Помпео.

Происшествия Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.

Политика Россия и Украина договорились по транзиту газа Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.

Политика Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.

Футбол «Наполи» отправил в отставку Анчелотти Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.

Политика ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что ракеты и беспилотники, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, «имеют иранское происхождение», сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.

Политика Путин обвинил Ленина в закладке «мины» под государственность России Создатель СССР Владимир Ленин «заложил мину» под российскую государственность, заявил 10 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.