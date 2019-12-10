Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
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с чего всё началось
В Верховную раду внесен проект закона о внесении изменения в ст. 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», следует из электронной базы
 украинского парламента.
Коммерсантъ16:49

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Московский Комсомолец16:07

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Вести.Ru 04:43
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В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

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Сайт города Армавира 02:15
Происшествия

Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
РБК 21:15
Общество

В Германии скончался Юрий Лужков

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В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
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Политика

Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве

Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
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Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

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Экономика

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Депутаты Госдумы приняли закон об отмене в России так называемого «банковского роуминга», сообщает РИА Новости.
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
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Известия 20:26
Политика

Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг

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Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что ракеты и беспилотники, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, «имеют иранское происхождение», сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.
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Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
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Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
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Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

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Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

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