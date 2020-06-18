Политика
РБКВ Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс». Ответчиком по иску выступает президент Владимир Путин, в суд обратился гражданин Геннадий Рудяк.
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В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию
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