Политика

РБКРБКВ Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс». Ответчиком по иску выступает президент Владимир Путин, в суд обратился гражданин Геннадий Рудяк.
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Указ о дате голосования по поправке к конституции оспорили в Верховном суде

ТАСС18:44

В ВС подано еще два иска с требованием отменить президентский указ о голосовании по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы18:05

В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию

Национальная служба новостей16:14

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

РБК16:50

Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде

RT на русском16:53

В Верховный суд подали два иска с требованием отменить указ Путина о голосовании по поправкам

Дождь16:01

Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

Интерфакс13:42
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Стали известны отменившие парад Победы российские города

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НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
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Как пишет автор Defence-blog, новый беспилотный комплекс призван заменить обычные боевые машины, используемые для перевозки личного состава.
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Жители России стали покупать более дешёвые продукты

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
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Политика

Лавров о «суверенитете» Косово: Концепция потерпела крах

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Tesla выпустила электромобиль с запасом хода более 640 км

Отмечается, что новинка стала первым в мире серийным электромобилем с запасом хода более чем 400 миль (643 км).
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Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
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ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
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Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
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Forbes: в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ для богатых

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В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

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К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

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Трамп продлил санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп продлил на год действующие с 2008 года санкции против Северной Кореи.
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Овечкин сравнил жизнь в США и России

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