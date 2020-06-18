Политика

РБКРБКВ Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс». Ответчиком по иску выступает президент Владимир Путин, в суд обратился гражданин Геннадий Рудяк.
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Указ президента о проведении голосования 1 июля оспорили в Верховном суде

Коммерсантъ20:52

Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

Интерфакс13:42

В ВС подано еще два иска с требованием отменить президентский указ о голосовании по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы18:05

Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде

RT на русском16:53

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

РБК16:50

В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию

Национальная служба новостей16:14

Указ о дате голосования по поправке к конституции оспорили в Верховном суде

ТАСС18:44
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 21:35
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
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Общество

Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак

Тина Канделаки на своей странице в Instagram разместила пост, в котором ответила на очередное оскорбление Ксении Собчак.
Пятый канал 17:21
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Экономика

Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году

По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM 09:34
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Допрос Ефремова по делу о ДТП завершился спустя 5 часов

Известия 13:26
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Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета 19:30
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
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Интернет

В сеть попали откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств

Сразу несколько сервисов знакомств стали источником очередной утечки данных пользователей.
МонаВиста вчера в 10:47
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Здоровье

Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей

В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
Lenta.ru 21:15
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Гаджеты

Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3

На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch.
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Армия и оружие

НАТО усилит ПРО и ПВО из-за российских ракет

В январе текущего года генсек НАТО заявил, что альянс подготовит "оборонительный и соразмерный" ответ на размещение Россией ракет 9М729, или SSC-8 по классификации альянса.
Вести.Ru 14:02
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Экономика

Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества

Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
Ведомости 11:43
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Общество

Новогодние каникулы в 2021 году хотят сократить

Глава экономического совета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни во время пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:36
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Футбол

Давид Луис взял вину за крупное поражение от «Манчестер Сити» на себя

Газета.Ru 21:57
Футбол

Хорватский футболист Домагой Вида может перейти в российский клуб

Discover24 04:16
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Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК 16:52
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Энергетика

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 19:01
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Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал покупку особняка за 55 миллионов долларов

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг распространившиеся в Сети слухи о покупке загородного дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов.
Политическая Экспертиза 13:13
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
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Футбол

Леонид Слуцкий оплатил операцию тренеру Евгению Загорулько

Вести.Ru 05:00
Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Газета.Ru вчера в 16:49
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета 10:17
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ФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса

Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса.
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«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
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Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21
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