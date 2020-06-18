Политика

РБКРБКВ Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс». Ответчиком по иску выступает президент Владимир Путин, в суд обратился гражданин Геннадий Рудяк.
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В Верховный суд подали два иска с требованием отменить указ Путина о голосовании по поправкам

Дождь16:01

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

РБК16:50

Коммунисты подали иск в Верховный суд, требуя признать недействительным указ Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

Znak.com16:28

В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию

Национальная служба новостей16:14

Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде

RT на русском16:53

Указ о голосовании по поправкам 1 июля вновь оспорен в Верховном суде

Интерфакс13:42

В Верховный суд подан иск о признании недействительным указа Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

Эхо Москвы13:00
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