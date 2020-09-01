В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США
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В американском штате Вирджиния 31 августа потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил (ВМС) США, четыре находившихся на борту человека успели спастись, сообщает Navy Times.В источнике
С чего всё началось
В американском штате Вирджиния 31 августа потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил (ВМС) США, четыре находившихся на борту человека успели спастись, сообщает Navy Times
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