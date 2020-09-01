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В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

В американском штате Вирджиния 31 августа потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил (ВМС) США, четыре находившихся на борту человека успели спастись, сообщает Navy Times.В источнике
С чего всё началось
В американском штате Вирджиния 31 августа потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил (ВМС) США, четыре находившихся на борту человека успели спастись, сообщает Navy Times
.
Известия20:23
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Самолёт ВМС США обрушился в Вирджинии

Московский Комсомолец23:18
RT на русском

В Вирджинии потерпел крушение разведывательный самолёт ВМС США

RT на русском21:10
РИА Новости

В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

РИА Новости19:28
Известия

В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

Известия20:23
ТАСС

Разведывательный самолет ВМС США потерпел крушение

ТАСС19:53
РЕН ТВ

Самолет-разведчик потерпел крушение в США

РЕН ТВ19:36
РБК

В США разбился разведывательный самолет ВМС

РБК21:08

МВД создало группу для борьбы с манипулированием сознанием подростков

МВД сформировало специальную группу, которая будет выявлять и пресекать попытки манипулировать сознанием подростков с помощью интернет-ресурсов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
РБК03:10
8

Хакеры сообщили о вознаграждении за данные об американских избирателях

Участники одного из российских хакерских форумов в даркнете нашли способ получения вознаграждения от Госдепартамента США за передачу данных о вмешательстве иностранных государств в американские выборы.
РБК20:14
4

«Русская аквакультура» получила убыток в первом полугодии

По итогам января—июня крупнейший в стране производитель лосося и форели «Русская аквакультура» получил 402 млн руб. чистого убытка против 1 млрд руб. прибыли годом ранее, сообщила компания (.pdf).
Коммерсантъвчера в 07:38

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
10

Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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Витольд Фокин: Я доволен, что заставил «беситься» «партию войны»

Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести на Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонид Макаровичем Кравчуком.
Витольд Фокин
Депутат
ИА Новороссиявчера в 15:30