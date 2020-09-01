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RuNews24.ru
RuNews24.ru

В Вирджинии разбился самолет-разведчик ВМС США

E-2C Hawkeye используется для дальнего радиолокационного обнаружения. Он предупреждает о самолетах противника и может наводить другие летательные средства на цель, а также использоваться как командный пункт.В источнике
С чего всё началось
В американском штате Вирджиния 31 августа потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил (ВМС) США, четыре находившихся на борту человека успели спастись, сообщает Navy Times
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Московский Комсомолец

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RT на русском

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РИА Новости

В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

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В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

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ТАСС

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Самолет-разведчик потерпел крушение в США

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В США разбился разведывательный самолет ВМС

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«Марвел-логистика» купила еще один склад на юге Подмосковья

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Газета.Ruвчера в 16:32
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