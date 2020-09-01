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В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

В американском штате Вирджиния 31 августа потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил (ВМС) США, четыре находившихся на борту человека успели спастись, сообщает Navy Times.В источнике
С чего всё началось
В американском штате Вирджиния 31 августа потерпел крушение самолет E-2C Hawkeye военно-морских сил (ВМС) США, четыре находившихся на борту человека успели спастись, сообщает Navy Times
.
Известия20:23
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Самолет-разведчик потерпел крушение в США

РЕН ТВ19:36
RT на русском

В Вирджинии потерпел крушение разведывательный самолёт ВМС США

RT на русском21:10
РБК

В США разбился разведывательный самолет ВМС

РБК21:08
Известия

В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

Известия20:23
ТАСС

Разведывательный самолет ВМС США потерпел крушение

ТАСС19:53
Московский Комсомолец

Самолёт ВМС США обрушился в Вирджинии

Московский Комсомолец23:18
РИА Новости

В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

РИА Новости19:28

США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием
Lenta.ru00:02
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
РИА Новости23:40
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Глава Ямала отправил в отставку директора департамента транспорта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил ежегодную поездку по муниципалитетам автономного округа и по ее итогам принял решение отправить в отставку директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Максима Першикова.
Российская газета02:05

Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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«Зенит» не смог победить «Локомотив» в чемпионате России

Петербургский "Зенит" заработал лишь одно очко в Москве, сыграв вничью с "Локомотивом" в матче 6-го тура чемпионата России по футболу - 0:0. Таким образом команда Сергея Семака не сумела догнать "Спартак" перед паузой в турнире, вызванной участием сборной России в Лиге наций.
P1spb.ru30 августа в 12:08

«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Как следует из сообщения, 28 августа текущего года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.
Военное дело23:09
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