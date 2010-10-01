Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессВ «Витессе» скандал. Что за футболист ругается со Слуцким

Слуцкий взял реванш у экс-команды Адвоката Базур уже конфликтовал со Слуцким В августе перед игрой 4-го тура с «Хераклесом» Слуцкий и Базур сцепились в тренажерном зале. AD утверждает, что игрок что-то долго выговаривал тренеру.
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Игрок «Витесса» — Слуцкому: отвали, я не хочу играть за твою команду

Чемпионатвчера в 12:28

В «Витессе» скандал. Что за футболист ругается со Слуцким

Спорт-Экспрессвчера в 17:55

Футболист «Витесса» поссорился со Слуцким на тренировке

Советский спортвчера в 11:35

СМИ: Полузащитник «Витесса» грубо выругался в адрес Слуцкого на тренировке

Матч ТВвчера в 12:25

Хавбек «Витесса» – Слуцкому: «########, я не хочу играть за твою команду»

Sports.ruвчера в 12:46

Ришедли Базур - Слуцкому: «Отвали, я не хочу играть за твою команду»

Sport.ruвчера в 13:59

СМИ: Полузащитник «Витесса» грубо выругался в адрес Слуцкого на тренировке

Sportbox.RUвчера в 12:25
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Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

REGNUM вчера в 21:34
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» подорожали почти на 7%

К вечеру среды обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" дорожают на "Московской бирже" в отсутствие новостей.
Интерфакс вчера в 09:49
Политика

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
Происшествия

В Кузбассе медведь растерзал охотника

В Топинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Культура

Александр Петров рассказал о мастурбации в компании мужчин на съемках

Российский актер Александр Петров в интервью бывшему кандидату в президенты России Ксении Собчак рассказал о том, как изображал мастурбацию в фильме «Текст» режиссера Клима Шипенко.
Lenta.ru 03:32
Общество

Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи

Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
РИА Новости 03:47
Экономика

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
РБК вчера в 22:39
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Космос

«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Известия 03:14
Армия и оружие

Военная полиция РФ заняла господствующую высоту в Кобани

Военная полиция РФ приступила к патрулированию сирийского города Кобани, а база расположилась в двух километрах от турецкой границы.
РЕН ТВ вчера в 22:09
Спорт

В Бельгии паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию

Бельгийская паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию вечером 22 октября.
Телеканал RTVI вчера в 11:14
Происшествия

На борту летевшего в Хабаровск самолета умер младенец

Трехмесячный мальчик скончался по пути из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Малыш родился недоношенным, с пороком сердца.
Российская газета вчера в 22:02
Общество

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Российская газета 00:56
Общество

Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики (документ есть у РБК).
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского

Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей 22 октября в 10:32
Общество

Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
Интерфакс 03:56
Политика

AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:51
Происшествия

В Алма-Ате на восемь лет осудили российского топ-менеджера за хищения

Алмалинский районный суд Алма-Аты признал бывшего топ-менеджера крупной казахстанской автодилерской компании "Астана моторс" гражданина России Антона Афонина виновным в хищении вверенного имущества и коммерческом подкупе и приговорил его к восьми годам лишения свободы, сообщила пресс-служба суда Алма-Аты.
РИА Новости 02:03
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию больше военной техники

Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.
Lenta.ru 03:25
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 20:03
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Происшествия

В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:15
Экономика

Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей

До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:23
Автоспорт

Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят переместился с 12-го места на 10-е на Гран-при Японии, которое состоялось еще 13 октября на трассе в Сузуке.
Вести.Ru 03:34
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Здоровье

Медики рассказали, что провоцирует появление камней в почках

Российские медики объяснили причины, по которым у человека в почках начинают образоваться камни.
Аргументы недели вчера в 15:36
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, опорный полузащитник клуба «Витесс». Выступал в сборной Нидерландов.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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