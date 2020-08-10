В Волгограде четыре человека пострадали при взрыве цистерны с газом
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В Тракторозаводском районе Волгограда загорелась цистерна с газом, сообщили в областном управлении МЧС. Информированный источник "Интерфакса" сказал, что пострадали четыре человека. Они все доставлены в больницу, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.В источнике
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