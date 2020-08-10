Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Интерфакс
Интерфакс

В Волгограде четыре человека пострадали при взрыве цистерны с газом

В Тракторозаводском районе Волгограда загорелась цистерна с газом, сообщили в областном управлении МЧС. Информированный источник "Интерфакса" сказал, что пострадали четыре человека. Они все доставлены в больницу, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

В Волгограде четыре человека пострадали при взрыве цистерны с газом

Интерфакс05:29
РИА Новости

В Волгограде вспыхнула цистерна с газом

РИА Новости05:18
Блокнот Волгоград

Автозаправка взорвалась на севере Волгограда: на видео попал столб огня

Блокнот Волгоград05:11
Высота 102

В Волгограде взлетела на воздух заправка: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Высота 10205:08
Волгоградская правда

На севере Волгограда произошли два взрыва на заправке

Волгоградская правда05:06
КП - Волгоград

На севере Волгограда прогремели три взрыва: пожар на заправке

КП - Волгоград04:59
V1.ru

Момент мощного взрыва на АЗС в Волгограде попал на видео

V1.ru05:24

Лукашенко назвал протестующих овцами, которыми управляют из-за границы

«Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять»,— заявил господин Лукашенко (цитата по БелТА).
Коммерсантъ05:40
1

В Екатеринбурге выставили на торги площади Уралмашзавода

Продажа площадей Уралмашзавода проходит в соответствии с «Программой управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК Екатеринбург03:45
17

В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
400

Зрители ахнули, увидев резко изменившегося Юрия Гальцева

Пародист Юрий Гальцев, который всегда ассоциировался со смешным клоуном, на днях удивил зрителей телеканала "Россия 1". В шоу Елены Степаненко "Еще не вечер" поклонники были поражены, увидев, как изменился любимый 59-летний артист.
Вести.Ru05:00
26