Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.
РИА Новостивчера в 15:52

Подробнее о событии

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

РИА Новостивчера в 15:52

«Умер еще в воздухе»: в Волгограде из-за смерти пассажира посадили самолет из Санкт-Петербурга

V1.ruвчера в 14:15

В аэропорту Волгограда умер онкобольной пассажир рейса «Санкт-Петербург - Владикавказ»

Высота 102вчера в 12:14

Из-за смерти пассажира экстренно посадили самолет «Санкт-Петербург-Владикавказ» в Волгограде

Блокнот Волгоградвчера в 13:56

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира на борту

КП - Волгоградвчера в 15:55

Самолёт из Петербурга во Владикавказ экстренно сел в Волгограде

RT на русскомвчера в 16:14

В Волгограде из-за смерти пассажира экстренно сел самолет

Московский Комсомолецвчера в 23:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:56, Вашингтон
Происшествия

Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье

ТВ Центр 25 октября в 08:11
Политика

Fox News узнал о возможном уничтожении лидера ИГ силами США

Один из лидеров запрещенной в России террористической организации ИГ, предположительно, был ликвидирован в Идлибе силами США.
Известия вчера в 23:53
Здоровье

В Свердловской области обещают открыть 20 мини-онкоцентров

По словам Базите, к концу 2024 года в Свердловской области планируется открыть 20 амбулаторных мини-онкоцентров, 8 из них – в Екатеринбурга.
Европейско-Азиатские новости 24 октября в 05:42
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 25 октября в 05:00
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Политика

На Украине отреклись от говоривших с Зеленским радикалов

Известия вчера в 20:59
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Единоборства

Лима выиграл Гран-при Bellator и отобрал пояс у Макдональда

News.ru 00:26
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Армия и оружие

ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры

Южный Федеральный вчера в 02:38
Армия и оружие

Минобороны России доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Минобороны России доставило на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей для военной полиции.
Известия 00:46
Музыка

Сургутянка Милана Рахманова покорила жюри шоу «Голос» на Первом канале

Сургутянка Милана Рахманова, известная в городе певица и участница группы «Мишки на Севере», успешно прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» на Первом канале.
СургутИнтерНовости вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

Через несколько месяцев Наталья родила ему сына Петра, но даже это не спасло их брак, распавшийся через год.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика

Трамп выступит с экстренным обращением к нации

Президент США Дональд Трамп запланировал экстренное обращение к нации. Об этом сообщает телеканал CNBS.
Газета.Ru вчера в 23:14
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Участник «Голоса» объяснил, почему не пожал руку Сюткину

Во время ухода со сцены, участник пожал руки всем судьям, кроме Валерия Сюткина.
Ореанда-Новости вчера в 09:02
Происшествия

Пропавший в Пермском крае самолет продолжат искать утром

Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановлены до утра, сообщает МЧС России.
Вести.Ru вчера в 11:13
Единоборства

Макгрегор ответил отцу Нурмагомедова на предложение боя с Махачевым

Замана вчера в 19:24
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября

Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Армия и оружие

Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
Газета.Ru вчера в 13:47
Космос

Космический таймлапс: завораживающий снимок с борта МКС

Астронавт Кристина Кох сделала завораживающий таймлапс-снимок сразу из 400 кадров, снятых во время пролета МКС над Африкой.
РЕН ТВ 23 октября в 21:34
Авто

Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей

Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
ТАСС вчера в 22:54
Общество

Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье

Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM вчера в 21:59
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Здоровье

В Тюменской области запретили частную торговлю рыбой

В Тюменской области введен запрет на несанкционированную торговлю рыбой.
Правда УрФО вчера в 02:48
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru вчера в 07:42
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru вчера в 11:36
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек

Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
REGNUM вчера в 01:41
Главное