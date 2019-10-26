Происшествия
РИА НовостиВ Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
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с чего всё началось
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.РИА Новости15:52
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