Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.

с чего всё началось

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.

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