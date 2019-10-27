Происшествия
РИА НовостиВ Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
ВОЛГОГРАД, 26 окт — РИА Новости. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.РИА Новостивчера в 15:52
Подробнее о событии
Показать все источники
В аэропорту Волгограда умер онкобольной пассажир рейса «Санкт-Петербург - Владикавказ»
Высота 102вчера в 12:14
Из-за смерти пассажира экстренно посадили самолет «Санкт-Петербург-Владикавказ» в Волгограде
Блокнот Волгоградвчера в 13:56
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Фигурное катание
Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
Автоспорт
Макс Ферстаппен потерял три места на старте
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Экономика
Первая женщина-миллиардер Африки хочет инвестировать в РФ
Ангольская предпринимательница и первая женщина-миллиардер в Африке Изабель душ Сантуш заявила, что у России большой потенциал в сфере высоких технологий.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Единоборства
Чисора техническим нокаутом победил Прайса
35-летний Чисора одержал 32-ю победу в карьере при девяти поражениях. Для 36-летнего Прайса это седьмое поражение в карьере.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Выпуск внедорожника на тульском заводе Haval могут начать уже в 2020 году.
Армия и оружие
Российский дивизион С-400 прибыл в Сербию для учений
По данным пресс-службы Минобороны РФ, российские подразделения ПВО уже прибыли в Сербию на военных транспортниках.
Политика
В России предложили выдать премию за план захвата Калининграда
Глава региона, который «может быть потерян», Антон Алиханов рассказал о том, что этот прогноз является из области фантастики.
Политика
Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским
Происшествия
В Санкт-Петербурге в ДТП с автобусом погибли два человека
В результате два человека погибли и еще двое получили ранения, сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
Политика
США приостановили рейсы на Кубу
Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
Общество
Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Происшествия
Посетителя ТЦ «Савеловский» ударили ножом в грудь
В Москве неизвестный ранил ножом в грудь посетителя торговом комплексе "Савеловский".
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
Людям, у которых периодически повышается артериальное давление, врачи рекомендуют отказаться от некоторых привычек.
Политика
Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Общество
Не менее 40 тысяч жителей Калифорнии эвакуируют из-за лесных пожаров
Лесные пожары в Калифорнии привели к массовой эвакуации. В безопасное место будут вывезены от 40 до 50 тысяч человек.
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Музыка
Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу
23 октября 2019 года исполнительница представила всему миру свою новую песню «Lose You To Love Me», кстати, девушка сразу же решила порадовать всех поклонников и клипом, который, к слову, был полностью снят на iPhone.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Гаджеты
В сети опубликованы изображения наушников Apple AirPods
Поставщик чехлов ESR инициировал продажу своих изделий для новых футляров, из чего мы можем предположить, какой дизайн будет у AirPods Pro.