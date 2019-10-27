Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.

с чего всё началось

ВОЛГОГРАД, 26 окт — РИА Новости. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за клинической смерти пассажира, сообщили РИА Новости в экстренных службах Волгоградской области.

Экономика Первая женщина-миллиардер Африки хочет инвестировать в РФ Ангольская предпринимательница и первая женщина-миллиардер в Африке Изабель душ Сантуш заявила, что у России большой потенциал в сфере высоких технологий.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Единоборства Чисора техническим нокаутом победил Прайса 35-летний Чисора одержал 32-ю победу в карьере при девяти поражениях. Для 36-летнего Прайса это седьмое поражение в карьере.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье, 27 октября, на трассе в Челябинской области. В результате аварии погибли четыре человека.

Политика США приостановили рейсы на Кубу Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.

Авто Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.

Политика Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.

Музыка Селена Гомес посвятила песню Джастину Биберу 23 октября 2019 года исполнительница представила всему миру свою новую песню «Lose You To Love Me», кстати, девушка сразу же решила порадовать всех поклонников и клипом, который, к слову, был полностью снят на iPhone.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.