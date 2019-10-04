Cамолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца. По предварительным данным, ребенка его везли в столицу на лечение в сопровождении врача-реаниматолога.

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

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