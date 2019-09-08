Политика

Газета.RuГазета.RuВ Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

В Волгограде в день голосования в местную областную думу скончался кандидат от КПРФ, офицер запаса Вадим Чистяков. Кавалер ордена Мужества, он умер в результате остановки сердца. Его однопартийцы рассказали, что приступ произошел во время полемики с членами избирательной комиссии.
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