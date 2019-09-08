Кандидат от КПРФ в Волгоградскую областную думу Вадим Чистяков умер после обхода избирательных участков, пишет «РИА Новости» со ссылкой на секретаря местного избиркома Анатолия Ярылкина. По его словам, несчастный случай произошел в Краснооктябрьском районе.

В Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах

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