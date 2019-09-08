Происшествия
РБКВ Волгограде кандидат от КПРФ умер после обхода участков на выборах
Кандидат от КПРФ в Волгоградскую областную думу Вадим Чистяков умер после обхода избирательных участков, пишет «РИА Новости» со ссылкой на секретаря местного избиркома Анатолия Ярылкина. По его словам, несчастный случай произошел в Краснооктябрьском районе.
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Политика
Осипов лидирует на выборах главы Забайкалья
Коммерсантъ 08:30
Политика
Протестующие в Гонконге попросили поддержки США
Известия 07:00
Политика
Из УИКов Купчино увозят сотни бюллетеней в неизвестном направлении
По данным наблюдателей, бюллетени увозят для надомного голосования: они опасаются, что таким образом голоса могут сфальсифицировать.
ЗакC.Ру 04:44
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины
Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Теннис
«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open
В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Наука
В Китае нашли следы одного из первых подвижных многоклеточных
Следы древнего червя возрастом 550 миллионов лет обнаружили в Китае. Об этом сообщает журнал Nature. Червь оставил след незадолго до смерти.
МедиаПоток 05 сентября в 10:29
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Авто
Haval стал лидером продаж среди китайских автокомпаний в РФ
Лидером продаж стал Haval с объемом реализации 5849 единиц. Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Автоновости дня 00:50
Футбол
Гильерме откровенно рассказал о своей ошибке в матче с Шотландией
Понимаем, что должны взять очки. Победа над Шотландией для нас была важна. Это была игра за шесть очков, как говорил Черчесов.
Life.ru 08:09
Баскетбол
ФИБА отстранила судей, которые работали на игре Франция — Литва
Международная федерация баскетбола отстранила от работы судейскую бригаду, которая обслуживала игру второго группового этапа чемпионата мира между Францией и Литвой (78:75).
Sportbox.RU 05:01
Экономика
Минфин России рассказал о новой пенсионной системе
По проекту закона, граждане смогут присоединять к гарантированному пенсионному продукту накопления, которые уже есть в системе обязательного пенсионного страхования.
Петрозаводск говорит вчера в 03:26
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
Борисов пообещал своевременные поставки ЗРК С-400 Индии
Зенитно-ракетные комплексы С-400 будут поставлены вооруженным силам Индии в соответствии с графиком в течение 18–19 месяцев.
Известия 07:59
Культура
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала.
Газета.Ru 06:35
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
RT на русском 03:35
Баскетбол
Сборная России обыграла Венесуэлу на ЧМ
В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом.
Нева Спорт 06:06
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более ста авиарейсов
Тайфун «Факсай» приближается к побережью Японии. Скорость ветра в его эпицентре составляет около 40 м/сек.
Говорит Москва 02:46
Гаджеты
Xiaomi выпустила проекционный дисплей для автомобилей
UfaTime.ru 05:20
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Политика
На выборах в Челябинской области проголосовали 16% избирателей
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на 12:00 в Челябинской области проголосовали 434233 избирателя.
Новый День 04:02
Авто
Трёхдверный Cadillac Escalade показали на рендерах
Дизайнер Абимелек Ареллано показал свое видение внедорожника Cadillac Escalade, лишенного задних дверей.
Picsnews.net 08:49
Политика
Песков заявил о секретах Путина в подготовке к дальним перелетам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за один день невозможно подготовиться к такому жесткому графику, как у главы государства Владимира Путина.
РБК 08:45
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика
Явка на выборы главы Липецкой области к 10 утра составляет 6,63%
В Липецке проголосовали 4,8 % избирателей или 19 614 человек. В Ельце явка на 10 утра составляет 5,98% (4 926 человек).
Gorod48 03:34
Политика
Министр труда Великобритании уволилась из-за разногласий с Джонсоном
Министр труда и пенсий Британии Амбер Радд покинула свой пост из-за разногласий с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
Комсомольская правда вчера в 17:47