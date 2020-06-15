Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Волгограде задержан готовивший массовое убийство в школе подросток

ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего массовое убийство в школе. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.
Читать в источнике
Комментировать604
с чего всё началось
В свою очередь, Следственный комитет (СК) сообщил
, что в квартире у задержанного изъяты 18 готовых к использованию бутылок с «коктейлем Молотова», СВУ и компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы.
РБК04:08

Подробнее о событии

14-летний школьник хотел взорвать школу в Волгограде: найдены боеприпасы

Блокнот Волгоград04:32

В Волгограде предотвращено массовое убийство в школе

V1.ru04:30

Готовивший нападение на школу в Волгограде подросток арестован

ТАСС04:27

Массовое убийство в школе предотвратили в Волгограде

Волгоградская правда04:17

В Волгограде подросток со взрывчаткой планировал нападение на школу

Интерфакс04:06

ФСБ предотвратила нападение на школу подростка с бомбой

РБК04:28

ФСБ показала арсенал подростка, планировавшего нападение в Волгограде

РИА Новости05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Evo-rus.com 13 июня в 07:15
135
Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 254 человека

Еще 254 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 подтвердили эпидемиологи Свердловской области. Данные от 14 июня сообщили в оперштабе региона.
ИА Красная Весна вчера в 05:43
1,1K
Происшествия

РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов

В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
8
Общество

Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
252
Происшествия

Погибшая 12-летняя школьница уже подвергалась насилию и угрозам убийства в Шушенском районе

После смерти 12-летней школьницы из деревни Нижняя Коя Шушенского района, чье тело со следами насильственной смерти найдено в заброшенном пожарном резервуаре, прокуратура инициировала ряд проверок и совместно с представителями следственного комитета и полиции провела сход местных жителей.
ИА Запад24 01:15
2
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
1,5K
Общество

Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии

Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
1
Общество

Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле

Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
663
Общество

В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы

Пенза-Обзор 03:26
5
Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
113
Происшествия

На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа

На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
294
Гаджеты

Средняя цена смартфонов Samsung достигла максимума за шесть лет

В отчетный период средняя цена одного смартфона компании составила 300 долларов, а это самый высокий показатель для компании за последние шесть лет.
Astera вчера в 13:29
1
Экономика

Казахстан закрылся от российских вагонов

Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество

Жириновский предложил перенести начало учебного года

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
РИА Новости 04:36
Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
4
Финансы

Курс доллара: рубль сдает позиции

Перед трехдневными выходными курс доллара снова начал расти к рублю, к вечеру 11 июня американская валюта подорожала на 1,56 рубля, до 70,06 рубля — это максимальное значение с 29 мая.
Рамблер 01:54
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,8K
Происшествия

В Волгограде убили 17-летнего иностранного студента-медика

Известия 03:59
91
Экономика

Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах

Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал аварию с участием Ефремова

Профиль 00:31
121
Армия и оружие

Украина призналась в убийстве начальника управления милиции ЛНР

Piter.tv 04:18
12
Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
49
Транспорт

Репетиции парада Победы ограничат движение в центре Петербурга

В Северной столице в связи с репетицией парада Победы на Дворцовой площади в центре города временно ограничат движение транспорта.
Петербургский дневник 03:38
Общество

Стал известен заработок Михаила Ефремова

Om1.ru 00:00
607
Армия и оружие

В России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград

В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2".
Газета.Ru 01:29
3
Политика

В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram

В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Политика

Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
33
Политика

Статью о Второй мировой войне написал Владимир Путин

Русская Планета вчера в 16:04
1,1K
Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное