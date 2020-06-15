Происшествия
RT на русскомВ Волгограде задержан готовивший массовое убийство в школе подросток
ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего массовое убийство в школе. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.
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Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Evo-rus.com 13 июня в 07:15
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 254 человека
Еще 254 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 подтвердили эпидемиологи Свердловской области. Данные от 14 июня сообщили в оперштабе региона.
ИА Красная Весна вчера в 05:43
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Происшествия
Погибшая 12-летняя школьница уже подвергалась насилию и угрозам убийства в Шушенском районе
После смерти 12-летней школьницы из деревни Нижняя Коя Шушенского района, чье тело со следами насильственной смерти найдено в заброшенном пожарном резервуаре, прокуратура инициировала ряд проверок и совместно с представителями следственного комитета и полиции провела сход местных жителей.
ИА Запад24 01:15
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
Общество
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
Общество
В Пензе хотят перенести дату проведения парада Победы
Пенза-Обзор 03:26
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Гаджеты
Средняя цена смартфонов Samsung достигла максимума за шесть лет
В отчетный период средняя цена одного смартфона компании составила 300 долларов, а это самый высокий показатель для компании за последние шесть лет.
Astera вчера в 13:29
Экономика
Казахстан закрылся от российских вагонов
Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за эпидемии коронавируса перенести начало учебного года на 1 октября и в дальнейшем сохранить это новшество.
РИА Новости 04:36
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
Финансы
Курс доллара: рубль сдает позиции
Перед трехдневными выходными курс доллара снова начал расти к рублю, к вечеру 11 июня американская валюта подорожала на 1,56 рубля, до 70,06 рубля — это максимальное значение с 29 мая.
Рамблер 01:54
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Экономика
Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах
Итоги второго квартала для продуктовых сетей тоже могут оказаться выше ожиданий из-за ажиотажного спроса во время режима повышенной готовности из-за пандемии, полагают в НРА.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены
Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
Транспорт
Репетиции парада Победы ограничат движение в центре Петербурга
В Северной столице в связи с репетицией парада Победы на Дворцовой площади в центре города временно ограничат движение транспорта.
Петербургский дневник 03:38
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Армия и оружие
В России создадут версию ПВО «Тор-М2» для преодоления водных преград
В России идет разработка водоплавающей версии ПВО "Тор-М2".
Газета.Ru 01:29
Политика
В Госдуму внесён законопроект о запрете на блокировку Telegram
В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС, следует из базы данных нижней палаты парламента.
RT на русском 04:34
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
Политика
Статью о Второй мировой войне написал Владимир Путин
Русская Планета вчера в 16:04
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС вчера в 20:44