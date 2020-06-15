с чего всё началось

ФСБ России задержала в Волгограде подростка 2005 года рождения, готовившего массовое убийство в школе. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ведомства.

В Волгограде задержан готовивший массовое убийство в школе подросток

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