Происшествия
Российская газетаВ Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
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с чего всё началось
«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — говорится в сообщении ведомства.Известия04:19
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Общество
Жириновский предложил перенести на октябрь начало учебного года
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале предложил из-за коронавируса перенести начало учебного года на октябрь, пишет «РИА Новости».
Газета Кемерова 05:34
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Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США
Lenta.ru 06:58
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Моддер добавил в Minecraft полноценный компьютер с поддержкой Windows 98 и XP
В комментариях на reddit автор отметил, что в теории на этом внутриигровом ПК можно поиграть даже в Minecraft.
CyberSport.ru 13 июня в 16:07
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Энергетика
BP спишет стоимость активов на $17,5 млрд
Нефтяная компания BP собирается списать стоимость активов на сумму от $13 млрд до $17,5 млрд.
Ведомости 06:51
Общество
Артамонов пригрозил Уваркиной прокуратурой из-за коронавируса
Главный санитарный врач Липецкой области Владимир Бондарев 15 июня на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил о том, что ситуацию с заболеваемостью в области можно назвать стабильной.
Most.tv 07:33
Общество
Все заместители главного редактора уволились из «Ведомостей»
Все пять заместителей главного редактора покидают «Ведомости». Об этом говорится в публикации на сайте издания.
BFM.ru 07:21
Происшествия
На строящемся боевом ледоколе в Петербурге произошел хлопок газа
На строящемся в Петербурге ледоколе "Иван Папанин" произошел хлопок газовоздушной смеси.
Вести.Ru 04:43
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Игры
Sony впервые показала PlayStation 5
Японская компания Sony провела официальную презентацию новой игровой консоли PlayStation 5 и игр для нее, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12 июня в 05:09
Армия и оружие
Дональд Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Американский президент заявил, что данный боезаряд способен с расстояния 1,6 тыс. км поразить цель, диаметр которой не превышает 70 см. Трамп, выступая в военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк, проинформировал о новом оружии.
Актуальные Новости 13 июня в 13:07
Общество
Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж
Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.
РИА Новости 07:38
Здоровье
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
Прирост числа зараженных коронавирусом продолжается в семи районах Забайкальского края, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
Sibnet Новости 00:06
Общество
Историк Соколов отказался от адвокатов
Телеканал Санкт-Петербург 06:13
Общество
Два региона России отменили парад Победы из-за коронавируса
Из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы отменен и в Якутске, вместо этого 24 июня в городе организуют онлайн-акции, а жителям покажут открытие памятника якутскому снайперу и технику военных лет.
REGNUM 04:16
Шоу-бизнес
Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»
В финале Анастасия Волочкова заявила, что в отличие от обсуждений, которые устраивает ей Дана Борисова, ее шпагат - очень продуктивная вещь, потому что он мотивирует детей и становится стимулом для того, чтобы они тоже стремились к подобным вершинам.
Территория новостей вчера в 13:09
Происшествия
Горит хлебозавод в центре Воронежа
Вести.Ru 07:33
Общество
В Минздраве заявили о «не совсем правильном» понимании отмены изоляции
Многие россияне неверно поняли снятие режима самоизоляции.
РБК вчера в 06:41
Происшествия
Полиция отказывалась заводить дела по жалобам девочки, убитой в Сибири
Лиза алерт Прокурорская проверка показала, что 12-летняя девочка, которую убили в Красноярском крае, еще год назад была изнасилована, но полиция отказала в возбуждении дела.
РЕН ТВ 06:47
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
Политика
Путин отверг критику КПРФ по поправкам к Конституции
Москва, 14 июня 2020, 16:00 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на критику со стороны Коммунистической партии Российской Федерации по поправкам к Конституции.
REGNUM вчера в 09:00
Политика
В Дагестане назначены два новых вице-премьера
Напомним, в Дагестана появилась вакантная должность зампредседателя правительства республики после того, как вице-премьер Екатерина Толстикова была назначена заместителем министра просвещения России.
REGNUM 07:34
Экономика
В Краснодаре построят логистический комплекс за 6,5 млрд рублей
Общая площадь комплекса составит 250 тыс. кв. метров, объём инвестиций — около 6,5 млрд рублей, запуск комплекса позволит создать 10 тыс. новых рабочих мест.
REGNUM 06:31
Общество
«Феррари» обновит к Австрии только мотор, аэродинамических новинок не будет
Команда «Феррари» подготовит к Гран-при Австрии обновлённую версию силовой установки, однако запланированные аэродинамические новинки появятся на болидах «Скудерии» позже, сообщает итальянская версия Motorsport.
Чемпионат 07:59
Здоровье
162 человека за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 13 июня в Ростовской области еще у 162 человек зарегистрировано заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 13 июня в 04:43
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов после скандала с рицином
МИД России объявил персонами нон грата двух чешских дипломатов, сообщил посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька, передает ТАСС.
РБК 05:09
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не признает российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Российская газета 03:42
Культура
Индийский актер Сушант Сингх Раджпут покончил с собой
В Мумбаи найден мертвым в своей квартире известный болливудский актер Сушант Сингх Раджпут, он покончил с собой, передает CNN.
Полит.ру 00:19