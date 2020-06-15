с чего всё началось

Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу

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