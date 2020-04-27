Происшествия
Российская газетаВ Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". По предварительным данным, взрыв раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль.
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Здоровье
Режим самоизоляции в Тюмени могут снять уже через две недели
Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузенчевских рассказала на сегодняшнем брифинге о ситуации с коронавирусом в регионе.
УралПолит.Ru 08:48
Шоу-бизнес
Ларису Гузееву дважды оштрафовали в Москве за превышение скорости
Актрису и телеведущую Ларису Гузееву оштрафовали за превышение скорости на Ленинградском проспекте в Москве 15 и 16 апреля, сообщает kp.ru.
РИАМО 09:57
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек
Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
Культуромания вчера в 05:50
Политика
В США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус
Китай поставил в США низкокачественные и даже поддельные наборы для тестирования на коронавирус, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Питер Наварро.
РИА Новости 16:38
Общество
В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус
Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом.
РИА Новости 17:51
Политика
Путин потребовал от регионов готовности к ЧП
27 апреля на совещании с губернаторами регионов по ситуации с паводками и лесными пожарами Владимир Путин призвал на 100% подготовиться к любому бедствию, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ 08:57
Политика
США решили выставить Китаю счет за коронавирус
В апреле сразу два американских штата — Миссури и Миссисипи — решили подать иск на Китай из-за сокрытия информации о коронавирусе.
Lenta.ru 21:20
Общество
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля.
Российская газета 21:56
Общество
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
РИА Новости вчера в 05:26
Общество
В РФ автомобилистов смогут штрафовать за сломанную сигнализацию
Как гласит информация, опубликованная на портале Минюста РФ, статью 14.1 проекта Кодекса об административных правонарушениях о несоблюдении режима тишины дополнят указанием, что покой людей может быть потревожен и бездействием.
OAnews 06:13
Экономика
Мошенники предлагают россиянам «очистку» кредитных историй
Аферисты сообщают россиянам о якобы «испорченной» у них кредитной истории. А для ее исправления предлагают зайти на тот или иной сайт.
BFM.ru 22:06
Политика
Песков заявил, что в июне ситуация с коронавирусом «станет полегче»
К середине мая Россия выйдет на плато по заболеваемости инфекцией, предположил Песков, и в июне ситуация с коронавирусом «станет полегче».
Daily Storm 03:33
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Здоровье
Врач курской инфекционной больницы записала обращение
Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости 22:42
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Технологии
Стало известно, как следят за россиянами через камеру телефона
С каждым днем инцидентов с утечкой важной информации через телефон становится больше.
Невские Новости 21:55
Футбол
«Матч ТВ» покажет матчи сборной СССР на ЧМ-1970
Уже на этой неделе популярный канал включил в эфирную сетку матчи первенства мира 1970 года.
Sport.ru 15:13
Общество
Пензенцам рассказали, как оформить пособие на детей от 3 до 7 лет
Социальное управление Пензы разъяснило условия оформления ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Пензенская правда 08:34
Экономика
Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
РБК 22:59
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13
Общество
Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином
Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России.
Коммерсантъ 17:43
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26