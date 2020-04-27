Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". По предварительным данным, взрыв раздался в автомобиле пенсионера в тот момент, когда он сел за руль.

В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство

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