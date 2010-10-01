Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в автомобиле на улице Хорошева в Волгограде. Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, взорвалась ручная граната, когда водитель отечественного автомобиля открыл дверь.

Дело о покушении на убийство завели в Волгограде после взрыва в машине

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