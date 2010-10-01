Происшествия
News.ruДело о покушении на убийство завели в Волгограде после взрыва в машине
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва в автомобиле на улице Хорошева в Волгограде. Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, взорвалась ручная граната, когда водитель отечественного автомобиля открыл дверь.
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Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Религия
В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов
В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».
RT на русском 12:18
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом за сутки продолжает снижаться
Число зараженных коронавирусом за сутки в Италии продолжает снижаться. Сегодня, 27 апреля, заболели 1739 человек.
Комсомольская правда 13:05
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье
Газета.Ru вчера в 08:44
Здоровье
В больнице Златоуста подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом
Ранее, 23 апреля, Алексей Текслер сообщил, что в больнице №1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, на следующий день число заразившихся выросло до 82.
ТАСС 07:42
Общество
Раскрыты первые результаты лечения коронавируса антителами в России
Столичные врачи раскрыли первые результаты лечения зараженных коронавирусом пациентов с помощью плазмы крови переболевших граждан.
Lenta.ru 14:52
Наука
Самым опасным местом Земли признана пустыня Сахара
Команда международных исследователей установила, какое место в истории Земли было самое опасное.
Goroday.ru 05:01
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Lenta.ru 14:02
Общество
В российской армии увеличилось количество зараженных коронавирусом
В российской армии выявлено 901 военнослужащих с симптомами коронавирусной инфекции, сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ.
Российская газета 13:53
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Футбол
«Ливерпуль» перенес реконструкцию стадиона «Энфилд» из-за коронавируса
«Ливерпулю» придется отложить перестройку домашнего стадиона «Энфилд» из-за пандемии коронавируса.
Sport24.ru 12:45
Общество
Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru 10:19
Политика
Чехия согласилась вести переговоры о передаче России памятника Коневу
Власти намерены соблюдать Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией, в котором говорится, что оба государства будут обеспечивать уход за воинскими памятниками другой стороны на своей территории, подчеркнул Петршичек.
Daily Storm 09:33
Политика
Лавров уверен, что отношения России и Черногории восстановятся
Хорошие отношения РФ и Черногории восстановятся, а временщики, осуществляющие в Черногории русофобскую политику, уйдут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 06:23
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».
Чемпионат вчера в 12:40
Автоспорт
Сезон «Формулы-1» начнется в июле без зрителей
Сезон гонок «Формула-1» планируется открыть в июле, первый этап должен состояться 3–5 июля в Австрии, сообщил председатель правления Formula One Group Чейз Кэри.
Коммерсантъ 10:20
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализированных с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70%, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28