На одной из улиц Волгограда в автомобиле сработало взрывное устройство, в результате чего пострадал человек, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Пострадавший находился в машине, в которой произошел взрыв. С полученными травмами он доставлен в больницу, уточнил собеседник агентства.

В Волгограде при взрыве в автомобиле пострадал человек

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 497

Авто Представлен удлинённый Cadillac Escalade Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV, при этом он полностью идентичен стандартному внедорожнику последнего поколения, но отличается удлиненным почти до шести метров кузовом. 3

Футбол УЕФА выделил национальным ассоциациям € 236,5 млн Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что организация выделила 55 национальным ассоциациям средства для устранения последствий пандемии коронавируса.

Технологии У людей с коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания В нескольких случаях пациенты с COVID-19 могут страдать синдромом Гийена-Барре — неврологическим заболеванием, при котором иммунная система реагирует на инфекцию, но ошибочно атакует нервные клетки. 30

Религия Завтра, 28 апреля, норильчане встретят Радоницу В качестве одной из мер обеспечения безопасности граждан в условиях пандемии администрация Норильска приняла решение: 28 апреля в Радоницу изменить схему движения автобусов маршрута № 15.

Общество В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею переноса майских праздников в 2020 году. 1,2K

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 24

Политика Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с обращением к россиянам в связи с юбилеем победы в Великой Отечественной войне, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 234

Общество Особое мнение: Олег Сысуев Мое безответственное суждение заключается в том, что именно сейчас то время, когда необходимо по назначению как мне кажется тратить ФНБ и я, пожалуй, присоединяюсь к мнению экономистов, которые тоже во власти не находятся.

Армия и оружие В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия. 45

Общество США показали аномальное скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии У побережья южной части штата Калифорния скопилось множество нефтяных танкеров, наблюдение за которыми ведет береговая охрана США. 212

Политика ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа. 375

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 167

Общество Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире. 1K

Общество Собянин: усиленный режим дезинфекции питьевой воды введен в Москве Усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды ввели на очистных сооружениях в столице, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. 54

Футбол «Ньюкасл» интересуется Кулибали, Кавани и Фекиром По сведениям источника, английский клуб начал переговоры с защитником «Наполи» Калиду Кулибали.