Коронавирус

Волжский.руВолжский.руВ Волгоградской области приостановят работу общественного транспорта

С 0 часов 1 апреля до конца 5 апреля по всей территории Волгоградской области рекомендовано приостановить работу всего общественного транспорта в Волгограде, Волжском и межмуниципальных маршрутов. Исключение составят «заводские» маршруты и рейсы с 6 до 9 утра и с 16 до 20 часов.
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В Волгоградской области усиливают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции

Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области11:48

Публикуем губернаторское поставление, которым в Волгограде отменяется общественный транспорт

V1.ru14:09

В Волгограде и в Волжском полностью останавливается общественный транспорт

Высота 10211:52

Волгоградская область вводит режим самоизоляции для борьбы с COVID-19

Волгоградская правда12:14

В Волгограде и Волжском с 1 по 5 апреля перестанет ходить общественный транспорт

ИА Городские вести. Волгоград12:25

Движение общественного транспорта приостанавливается в Волгограде из-за коронавируса

Блокнот Волгоград11:45

В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта

РИАЦ11:53
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Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском 06:52
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Спорт

Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева

Вести.Ru 05:55
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Медик пояснил, что самодельные тканевые маски некорректно сравнивать по эффективности защиты с медицинскими, однако их применение небесполезно и обеспечивает минимальный уровень защиты.
ИА Красная Весна вчера в 03:03
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

Все заблаговременно купившие путевки туристы получат компенсации

Москва, 30 марта 2020, 11:49 — REGNUM Все туристы, купившие путевки за рубеж или внутри России, получат стопроцентную компенсацию.
REGNUM 04:49
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Общество

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Московская перспектива 11:50
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Политика

Китай предлагает замену для TCP/IP

По сообщению источника, ссылающегося на публикацию в Financial Times, китайская компания Huawei, являющаяся крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования, операторы China Unicom и China Telecom, а также министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно предложили Международному союзу электросвязи (ITU), пересмотреть одну из основ интернета.
iXBT.com 12:36
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом.
Lenta.ru 14:31
Общество

Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан

В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:24
Общество

В восьми регионах России введен режим самоизоляции

Режим домашней самоизоляции вводится еще в восьми регионах России: в Свердловской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской, Брянской областях, Татарстане, Адыгее и республике Марий Эл.
Взгляд.ру 10:53
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Здоровье

Тюменке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Во время лапароскопической операции врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте находятся пучок волос и 4 зуба.
Уральский меридиан 03:58
Политика

Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.
ФАН вчера в 17:12
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
Шоу-бизнес

Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Российский юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии идущего на поправку друга, певца Льва Лещенко.
News.ru 07:24
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском вчера в 13:09
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника

Интерфакс 13:55
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

В Нью-Йорк прибыл плавучий госпиталь ВМС США Comfort

В США в Нью-Йорк прибыл корабль-госпиталь, рассчитанный на 1000 коек. Также он имеет 12 операционных палат.
ToDay News Ufa 14:15
Экономика

Cроки уплаты налогов и сдачи отчетности отодвинут на три месяца

Для организаций и ИП, состоящих на 01.03.2020 в реестре МСП и функционирующих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, включенных в перечень правительства, предусмотрено: 1. Продлить на 6 месяцев срок перечисления налогов за 2019 год: на прибыль организаций; УСН-налога; ЕСХН.
Время Бухгалтера 05:31
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