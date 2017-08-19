Коронавирус
Волжский.руВ Волгоградской области приостановят работу общественного транспорта
С 0 часов 1 апреля до конца 5 апреля по всей территории Волгоградской области рекомендовано приостановить работу всего общественного транспорта в Волгограде, Волжском и межмуниципальных маршрутов. Исключение составят «заводские» маршруты и рейсы с 6 до 9 утра и с 16 до 20 часов.
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В Волгоградской области усиливают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области11:48
В Волгограде и Волжском с 1 по 5 апреля перестанет ходить общественный транспорт
ИА Городские вести. Волгоград12:25
Движение общественного транспорта приостанавливается в Волгограде из-за коронавируса
Блокнот Волгоград11:45
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