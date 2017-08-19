С 0 часов 1 апреля до конца 5 апреля по всей территории Волгоградской области рекомендовано приостановить работу всего общественного транспорта в Волгограде, Волжском и межмуниципальных маршрутов. Исключение составят «заводские» маршруты и рейсы с 6 до 9 утра и с 16 до 20 часов.

Общество Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.

Общество Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок Медик пояснил, что самодельные тканевые маски некорректно сравнивать по эффективности защиты с медицинскими, однако их применение небесполезно и обеспечивает минимальный уровень защиты.

Политика Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Политика Китай предлагает замену для TCP/IP По сообщению источника, ссылающегося на публикацию в Financial Times, китайская компания Huawei, являющаяся крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования, операторы China Unicom и China Telecom, а также министерство промышленности и информационных технологий Китая совместно предложили Международному союзу электросвязи (ITU), пересмотреть одну из основ интернета.

Политика Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом.

Общество Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В восьми регионах России введен режим самоизоляции Режим домашней самоизоляции вводится еще в восьми регионах России: в Свердловской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской, Брянской областях, Татарстане, Адыгее и республике Марий Эл.

Общество Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».

Шоу-бизнес Винокур рассказал о состоянии Лещенко Российский юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии идущего на поправку друга, певца Льва Лещенко.

Общество Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

Происшествия В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.