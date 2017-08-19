Коронавирус
КоммерсантъВ Волгограде приостанавливается работа общественного транспорта
В Волгограде и Волжском Волгоградской области с 1 по 5 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации региона. Мера направлена на усиление профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
В Волгоградской области усиливают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области11:48
В Волгограде и Волжском с 1 по 5 апреля перестанет ходить общественный транспорт
ИА Городские вести. Волгоград12:25
Движение общественного транспорта приостанавливается в Волгограде из-за коронавируса
Блокнот Волгоград11:45
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Армия и оружие
Ливийская национальная армия озвучила потери в боях при Абу-Грейн
Авто
Hyundai экипирует своих рабочих экзоскелетами
Hyundai уже запустила на своем сборочном конвейере в США пилотную программу, экипировав экзоскелетами рабочих, которые работают под автомобилями.
Общество
Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса
Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Общество
В Италии число подтверждённых случаев коронавируса превысило 100 тысяч
В Италии число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 100 тыс. Об этом информирует агентство Ansa.
Армия и оружие
Украина сообщила о погибшем военном на Донбассе
В результате обстрела погиб один украинский военный, сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
Общество
В Петербурге ввели режим полной самоизоляции
В Санкт-Петербурге объявлен режим самоизоляции для всех горожан.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Вспышки коронавируса охватили 177 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 634 тысяч человек, почти 30 тысяч умерли.
Общество
Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
Здоровье
Врач из больницы в Коммунарке обратилась к россиянам
Врач из больницы в Коммунарке Камила Туйчиева призвала россиян не выходить из дома и развеяла мифы о коронавирусе.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Обозреватели отметили, что подлодка «Северодвинск» отличается возможностью совершать запуски крылатых ракет прямо от причальной стенки, делая вид, что она «застигнута врасплох».
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Политика
Трамп счел гибель 200 тысяч американцев от вируса «хорошим» сценарием
Если в США от коронавируса погибнут менее 200 тыс. человек, это будет успешным исходом, поскольку, по некоторым прогнозам, количество смертей может достичь 2,2 млн человек, заявил президент США Дональд Трамп.
Энергетика
Цена на российскую нефть упала до минимума с 1999 года
Топливо эталонной марки 30 марта упало до минимальных значений с ноября 2002 года. Нефть торговалась по цене 22,58 доллара за баррель.
Футбол
«Астон Вилла» оштрафует Грилиша за нарушение карантина
Напомним, ранее Грилиш разбил свой Range Rover, нарушив правила карантина, организованного из-за пандемии коронавируса.
Общество
Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля
«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — сказано в сообщении.
Игры
Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры
Студия Hangar 13 (разработчик Mafia III) открыли на официальном сайте вакансию исполнительного продюсера нового проекта.
Футбол
«Жилина» объявила о самоликвидации с 1 апреля
Словацкий клуб «Жилина» на официальном сайте сообщил о начале процесса самоликвидации с 1 апреля.
Интернет
В Telegram появилась группировка чатов и каналов
У пользователей мессенджера Telegram появилась возможность группировать чаты и каналы.
Общество
В Ленобласти ввели ограничение на выезд за пределы района проживания
Власти Ленинградской области с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ввели ограничение на выезд за пределы района проживания.
Общество
Сергей Собянин анонсировал новые ограничения в Москве
Накануне в Москве вступили силу ограничения на передвижения.
Экономика
Законопроект о налогообложении по вкладам от 1 млн рублей внесен в ГД
25 марта в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей.
Общество
На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян
В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
Космос
Астрономы обнаружили квазар с самым высоким красным смещением
Астрономы особенно заинтересованы в поиске новых квазаров с большими красными смещениями, поскольку они являются наиболее яркими и самыми отдаленными компактными объектами в наблюдаемой Вселенной.
Происшествия
В Алтайском крае выявили первый случай коронавирусной инфекции
Барнаул, 30 марта 2020, 06:05 — REGNUM Первым пациентом на территории Алтайского края, у которого подтвердилось заражение новым коронавирусом, стала женщина, недавно вернувшаяся домой из Доминиканской Республики, 30 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Политика
Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом на фоне распространения нового коронавируса в мире.
Общество
Источник сообщил о квоте для возвращающихся из-за рубежа россиян
Отмечается, что глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.