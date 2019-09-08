Происшествия
REGNUMВ Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии. После этого ему внезапно стало плохо. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи не смогли помочь мужчине, он скончался на месте, сообщает Волгоград онлайн.
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с чего всё началось
В Волгограде скончался кандидат в депутаты областной думы от КПРФ, и одновременно начальник предвыборного штаба Михаила Таранцова. Сам Михаил Таранцов в беседе с журналистом «Блокнот Волгограда» подтвердил смерть своего коллеги, кандидата в депутаты облдумы, полковника запаса Вадима Чистякова.Блокнот Волгоград04:19
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Кандидат в депутаты облдумы умер после посещения избирательного участка в Волгограде
НовостиВолгограда.ру05:31
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Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика
Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма
Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
Политика Сегодня 06:59
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам
В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Политика
В США снова собрались запустить импичмент Трампу
Представители Демпартии уже несколько раз пытались запустить процедуру импичмента Трампа, однако до сих пор им не удалось это сделать.
ТК Звезда 06:20
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Теннис
Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Политика
Избирком назвал территории-аутсайдеры на выборах в Челябинской области
На участки пришли 700 тыс. 114 жителей региона В Челябинской области по состоянию на 14:00 явка избирателей на муниципальных и губернаторских выборах составила 26,87%.
Правда УрФО 06:56
Политика
Более 23% избирателей проголосовали в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 02:36
Происшествия
В Санкт-Петербурге члена избиркома Шлейникову облили зеленкой
Анна Шлейникова, член избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, заявила о том, что сегодня утром, 8 сентября, ее облили зеленкой после выхода из дома.
Discover24 06:34
Политика
В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%
РИА Новости 06:44
Политика
Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом
Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным.
Газета.Ru 05 сентября в 08:49
Гаджеты
В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".
1rnd.ru вчера в 06:16
Армия и оружие
Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою
Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM вчера в 10:18
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Политика
Алтайцы вместо выборов уехали на сбор шишек
"Вдоль Чуйского тракта на Семинском перевале сплошь стоят грузовики с объявлениями о покупке шишек", - подчеркнул собеседник.
Интерфакс 04:24
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову задержан
Росбалт вчера в 09:15
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Автоспорт
Райкконен получит новый мотор и стартует с пит-лейн
Авария Кими Райкконена в финале квалификации не привела к повреждению силовой установки, однако из-за замены коробки передач он должен был стартовать 15-м.
F1news.ru 06:30
Футбол
Эдерсон: с Коутинью «Бавария» стала одним из фаворитов Лиги чемпионов
С Коутиньо мюнхенцы стали одним из фаворитов на титул Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:05
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14