Происшествия

REGNUMREGNUMВ Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии. После этого ему внезапно стало плохо. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи не смогли помочь мужчине, он скончался на месте, сообщает Волгоград онлайн.
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с чего всё началось

На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ

В Волгограде скончался кандидат в депутаты областной думы от КПРФ, и одновременно начальник предвыборного штаба Михаила Таранцова. Сам Михаил Таранцов в беседе с журналистом «Блокнот Волгограда» подтвердил смерть своего коллеги, кандидата в депутаты облдумы, полковника запаса Вадима Чистякова.
Блокнот Волгоград04:19

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На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ

Блокнот Волгоград04:19

«Внезапно стало плохо»: в Волгограде скончался кандидат в депутаты от КПРФ

V1.ru05:03

В день выборов в Волгоградской области умер кандидат в депутаты облдумы

Высота 10204:51

Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы умер после обхода избирательных участков

ТАСС05:38

В Волгограде кандидат в депутаты от КПРФ умер после обхода участков

РИА Новости06:00

В Волгоградской области умер кандидат в депутаты

Волгоградская правда05:56

Кандидат в депутаты облдумы умер после посещения избирательного участка в Волгограде

НовостиВолгограда.ру05:31
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Происшествия

В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма

Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
Политика Сегодня 06:59
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Футбол

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
Происшествия

Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам

В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Политика

В США снова собрались запустить импичмент Трампу

Представители Демпартии уже несколько раз пытались запустить процедуру импичмента Трампа, однако до сих пор им не удалось это сделать.
ТК Звезда 06:20
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Теннис

Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 18:01
Кино

Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия вчера в 14:34
Политика

Избирком назвал территории-аутсайдеры на выборах в Челябинской области

На участки пришли 700 тыс. 114 жителей региона В Челябинской области по состоянию на 14:00 явка избирателей на муниципальных и губернаторских выборах составила 26,87%.
Правда УрФО 06:56
Политика

Более 23% избирателей проголосовали в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита 02:36
Происшествия

В Санкт-Петербурге члена избиркома Шлейникову облили зеленкой

Анна Шлейникова, член избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, заявила о том, что сегодня утром, 8 сентября, ее облили зеленкой после выхода из дома.
Discover24 06:34
Политика

В Севастополе явка на выборах к полудню выросла до 12%

РИА Новости 06:44
Политика

Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом

Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным.
Газета.Ru 05 сентября в 08:49
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В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s

Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
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Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".
1rnd.ru вчера в 06:16
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Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою

Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.
Свободная Пресса 03:33
Экономика

Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов

Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM вчера в 10:18
Политика

Пилот рассказал об экстремальной посадке борта с Путиным

Газета.Ru 06:52
Общество

Жителей Комсомольска-на-Амуре попросили быть готовыми к эвакуации

REGNUM 06:06
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Газета.Ru 06:22
Политика

Алтайцы вместо выборов уехали на сбор шишек

"Вдоль Чуйского тракта на Семинском перевале сплошь стоят грузовики с объявлениями о покупке шишек", - подчеркнул собеседник.
Интерфакс 04:24
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Памфилову задержан

Росбалт вчера в 09:15
Политика

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости вчера в 22:49
Автоспорт

Райкконен получит новый мотор и стартует с пит-лейн

Авария Кими Райкконена в финале квалификации не привела к повреждению силовой установки, однако из-за замены коробки передач он должен был стартовать 15-м.
F1news.ru 06:30
Футбол

Эдерсон: с Коутинью «Бавария» стала одним из фаворитов Лиги чемпионов

С Коутиньо мюнхенцы стали одним из фаворитов на титул Лиги чемпионов.
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Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
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