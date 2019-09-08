В Волгограде скончался кандидат в депутаты областной думы от КПРФ, и одновременно начальник предвыборного штаба Михаила Таранцова. Сам Михаил Таранцов в беседе с журналистом «Блокнот Волгограда» подтвердил смерть своего коллеги, кандидата в депутаты облдумы, полковника запаса Вадима Чистякова.

с чего всё началось

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии. После этого ему внезапно стало плохо. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи не смогли помочь мужчине, он скончался на месте, сообщает Волгоград онлайн.

В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Происшествия В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.

Политика Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.

Происшествия На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.

Происшествия Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.

Политика В США снова собрались запустить импичмент Трампу Представители Демпартии уже несколько раз пытались запустить процедуру импичмента Трампа, однако до сих пор им не удалось это сделать.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.

Теннис Серена Уильямс проиграла канадке Андрееску в финале US Open Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла 19-летней канадке Бьянке Андрееску в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Кино Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.

Политика Избирком назвал территории-аутсайдеры на выборах в Челябинской области На участки пришли 700 тыс. 114 жителей региона В Челябинской области по состоянию на 14:00 явка избирателей на муниципальных и губернаторских выборах составила 26,87%.

Происшествия В Санкт-Петербурге члена избиркома Шлейникову облили зеленкой Анна Шлейникова, член избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, заявила о том, что сегодня утром, 8 сентября, ее облили зеленкой после выхода из дома.

Политика Путин сделал заявление об обмене заключенными с Киевом Лидер России Владимир Путин заявил, что обмен заключенными лицами между Россией и Украиной будет масштабным.

Гаджеты В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".

Армия и оружие Сможет ли Су-57 постоять за себя в воздушном бою Например, заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов в середине августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что ракеты для Су-57 еще даже не начали разрабатывать.

Экономика Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.

Политика Алтайцы вместо выборов уехали на сбор шишек "Вдоль Чуйского тракта на Семинском перевале сплошь стоят грузовики с объявлениями о покупке шишек", - подчеркнул собеседник.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарит как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

Автоспорт Райкконен получит новый мотор и стартует с пит-лейн Авария Кими Райкконена в финале квалификации не привела к повреждению силовой установки, однако из-за замены коробки передач он должен был стартовать 15-м.