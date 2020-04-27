Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Волгограде сработало взрывное устройство в машине

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Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.
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с чего всё началось

Пострадал полковник МВД в отставке: в Волгограде на улице Хорошева прогремел взрыв

Как стало известно V1.RU в припаркованной машине взорвалась ручная граната.
V1.ru11:06

Подробнее о событии

В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната

РИА Новости13:06

Один человек пострадал при взрыве гранаты в Волгограде

РЕН ТВ12:13

В Волгограде в машине полковника в отставке взорвалась граната — видео

Life.ru12:24

В Волгограде полковник МВД тяжело ранен при взрыве на улице Хорошева

Высота 10212:14

Полковника МВД взорвали в машине

Lenta.ru12:11

Фотоотчет с места взрыва гранаты в автомобиле 69-летнего полковника МВД в отставке в Волгограде

Блокнот Волгоград13:06

В Волгограде на улице Хорошева взорвалась граната

Волгоградская правда12:42
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Общество

В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса

За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 25 апреля в 16:20
553
Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
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Футбол

Игнашевич: «Нынешний „Зенит“ едва ли смог бы забить „Рубину“ Бердыева в лучшие годы»

Думаю, нынешний «Зенит» едва ли смог бы забить тому «Рубину», — написал Игнашевич в инстаграме.
Бомбардир.ру 12:48
Общество

«Бессмертный полк» пройдет онлайн

ЧС-ИНФО 06:31
357
Общество

Число больных коронавирусом в мире перевалило за три миллиона человек

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире перевалило за три миллиона человек.
Российская газета 13:40
17
Общество

Минобороны объявило о досрочном завершении учебы в военных вузах

Министр обороны Сергей Шойгу принял решение досрочно завершить учебный год в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны.
РБК 11:54
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Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
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Авто

Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети

В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.
Car.ru 12:37
Общество

Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:32
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Общество

Pampers разорвал контракт с Региной Тодоренко

Представители марки Pampers заявили, что против заявлений Тодоренко, которая считает жертв домашнего насилия виновными в своих бедах.
StarHit.ru 13:30
Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Известия 11:28
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Политика

Песков ответил на сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о расследовании чешской прессы относительно гражданина РФ, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников.
Журналистская правда 08:15
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Религия

РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 11:00
24
Общество

Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты

Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.
Ведомости 07:26
214
Общество

Посольство Италии опровергло сообщения о закрытии границ до конца года

Ранее ряд российских СМИ опубликовал сообщение, что итальянские власти закроют границы государства до конца 2020 года.
Говорит Москва 04:17
4
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

Премьер министр Российской Федерации Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:13
Происшествия

Настоятеля храма и клирика поймали с наркотиками в деревне под Москвой

Lenta.ru 11:00
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Гаджеты

Apple не будет выпускать новые iPhone

TelecomDaily 07:36
9
Общество

Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники

Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
310
Общество

Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
РИА Новости 12:29
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Игры

Sony объявила новые даты The Last of Us: Part II и Ghost of Tsushima

Игромания.ру 12:22
Общество

Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
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Здоровье

Пик распространения коронавируса в Тульской области наступит в мае

27 апреля Алексей Дюмин провел заседания штаба по предотвращению коронавируса в Тульской области.
Тульская пресса 11:34
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Общество

Автомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию

Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие.
AutoNews 02:32
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Политика

Лавров провёл телефонный разговор с генсеком ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером обсудил ситуацию на Украине.
RT на русском 13:05
Авто

Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class

Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили вчера в 23:08
2
Общество

Власти Москвы объяснили аннулирование некоторых цифровых пропусков

Часть цифровых пропусков в Москве была аннулирована после проверки, а не в результате сбоя.
Известия 10:14
19
Общество

Несмотря на запрет, Telegram может выпустить свою криптовалюту Gram

Популярный мессенджер Telegram все-таки может выпустить собственную криптовалюту Gram, хотя американский суд наложил запрет.
Ридус 12:45
Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
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