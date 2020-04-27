Как стало известно V1.RU в припаркованной машине взорвалась ручная граната.

с чего всё началось

Известно, что в транспортном средстве сработало взрывное устройство.

В Волгограде сработало взрывное устройство в машине

Общество В Подмосковье за сутки выявлено 605 новых случаев коронавируса За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 553

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста». 823

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 206

Авто Редкие багги «Бора» и «Сержант» от «АвтоВАЗа» показали в Сети В 1994 году рабочую версию концепта багги "Бора" показали на выставке в Великобритании, а уже через год на соревнованиях в ОАЭ в Аравийской пустыне продемонстрировали и тестировачный прототип транспортного средства.

Общество Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 94

Общество Pampers разорвал контракт с Региной Тодоренко Представители марки Pampers заявили, что против заявлений Тодоренко, которая считает жертв домашнего насилия виновными в своих бедах.

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,5K

Политика Песков ответил на сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о расследовании чешской прессы относительно гражданина РФ, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников. 154

Религия РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. 24

Общество Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса Премьер министр Российской Федерации Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса, об этом стало известно Evo-rus.com.

Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 310

Общество Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Петербурге Введенные ограничительные меры из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге помогли избежать взрывного роста заболеваемости, но ситуация пока остается тяжелой, сообщил губернатор города Александр Беглов. 27

Общество Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике. 539

Общество Автомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие. 3,9K

Политика Лавров провёл телефонный разговор с генсеком ОБСЕ Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с генеральным секретарём ОБСЕ Томасом Гремингером обсудил ситуацию на Украине.

Авто Объявлены сроки старта продаж бюджетного аналога Mercedes-Benz G-Class Китайский автогигант BAIC определился со временем вывода на рынок обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является дешевым аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class. 2