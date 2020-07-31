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Российская газета
Российская газета

В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.В источнике
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Волгоградская правда

В Волгограде организатор ячейки экстремистов арестован на два месяца

Волгоградская правда06:44
РИА Новости

В Волгоградской области ликвидировали ячейку исламистов

РИА Новости02:51
Высота 102

В Волгограде задержанного ФСБ экстремиста М.К. заключили под стражу

Высота 10206:13
НовостиВолгограда.ру

В Волгограде суд на два месяца арестовал организатора ячейки исламистов

НовостиВолгограда.ру07:06
ТАСС

Суд в Волгограде арестовал организатора экстремистской ячейки, задержанного ФСБ

ТАСС06:06
V1.ru

В Волгограде арестовали лидера запрещенной экстремистской ячейки

V1.ru06:24
Интерфакс

ФСБ раскрыла экстремистскую ячейку под Волгоградом

Интерфакс02:44

Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru08:06
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РЖД возобновила движение более 180 поездов дальнего следования

РЖД возобновили курсирование более 180 поездов дальнего следования в России, отмененных ранее из-за ситуации с коронавирусом, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
РИА Новости07:38
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Затонувшую в Керченском проливе бронемашину подняли со дна

Керчь, Крым, 31 июля 2020, 15:41 — REGNUM Бронемашину БРДМ-2, которая затонула во время патриотической акции 25 июля, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту во время Великой Отечественной войны, подняли со дна Керченского пролива на специальных парашютах.
REGNUM08:41
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В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.
РБК07:56
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Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию

Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM06:02
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