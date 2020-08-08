В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей

В Волгограде задержана с поличным председатель одного из районных судов города. Женщину обвиняют в получении многомиллионной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.