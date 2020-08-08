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Российская газета
Российская газета

В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей

В Волгограде задержана с поличным председатель одного из районных судов города. Женщину обвиняют в получении многомиллионной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

Оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей.
ТАССвчера в 07:23
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Волгоградская правда

В Волгограде за взятку задержали главу Дзержинского районного суда

Волгоградская правдавчера в 09:12
V1.ru

В Волгограде федерального судью застали при получении взятки

V1.ruвчера в 09:56
СоцИнформБюро

ФСБ обнародовала подробности задержания волгоградской судьи Юлии Добрыниной

СоцИнформБюровчера в 10:18
Блокнот Волгоград

Цепочку странных совпадений в связи с задержанием председателя Дзержинского райсуда озвучил волгоградец

Блокнот Волгоградвчера в 12:36
Остров Свободы (Os34.ru)

В Волгограде председателя суда задержали в ресторане, где убили Кадина

Остров Свободы (Os34.ru)вчера в 11:01
ТАСС

ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

ТАССвчера в 07:23
Высота 102

В Волгограде с поличным при получении крупной взятки задержана председатель суда

Высота 102вчера в 06:15

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РИА Новостивчера в 16:03
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

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РИА Новостивчера в 07:13
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Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%

Серебро получает марка KIA с 18 038 проданными авто и отрицательным показателем в 4%. Бронзовым призером в этой гонке продаж являются машины Hyundai, которые покупали 14 319 раз, что по статистике на 3% больше прошлогодних показателей.
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