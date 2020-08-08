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Российская газета
Российская газета

В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей

В Волгограде задержана с поличным председатель одного из районных судов города. Женщину обвиняют в получении многомиллионной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

Оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей.
ТАСС07:23
Подробнее о событии
V1.ru

В Волгограде федерального судью застали при получении взятки

V1.ru09:56
СоцИнформБюро

ФСБ обнародовала подробности задержания волгоградской судьи Юлии Добрыниной

СоцИнформБюро10:18
Блокнот Волгоград

Председателя Дзержинского райсуда Волгограда задержали за взятку в 2,5 млн от Зубковой

Блокнот Волгоград05:25
Остров Свободы (Os34.ru)

Арест председателя райсуда в Волгограде связан с покушением на губернатора

Остров Свободы (Os34.ru)09:00
ТАСС

ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

ТАСС07:23
Высота 102

В Волгограде с поличным при получении крупной взятки задержана председатель суда

Высота 10206:15
Волгоградская правда

В Волгограде за взятку задержали главу Дзержинского районного суда

Волгоградская правда09:12

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48

Один человек погиб в ДТП с участием полицейского в Самарской области

Самарская полиция расследует обстоятельства аварии в Волжском районе с участием автомобиля под управлением полицейского, в результате которой один человек погиб и шестеро получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Интерфакс00:56
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Российский чиновник убежал в лес со взяткой и был пойман ФСБ

В Ленинградской области глава администрации Котельского поселения Кингисеппского района Юрий Кучерявенко и замглавы администрации по безопасности Игорь Долгополов были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ за получение взятки.
Lenta.ru18:30
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Дерипаска ответил на слова Авена об экзотичности его претензий к ЦБ

Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes в реальном времени оценивает его состояние в $2,9 млрд) не согласился с тем, что его предложения передать ЦБ в подчинение Минфина являются экзотичными, как назвал их председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.
РБКвчера в 09:34
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