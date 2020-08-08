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Российская газета
Российская газета

В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей

В Волгограде задержана с поличным председатель одного из районных судов города. Женщину обвиняют в получении многомиллионной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

Оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей.
ТАССвчера в 07:23
Подробнее о событии
Блокнот Волгоград

Цепочку странных совпадений в связи с задержанием председателя Дзержинского райсуда озвучил волгоградец

Блокнот Волгоградвчера в 12:36
V1.ru

В Волгограде федерального судью застали при получении взятки

V1.ruвчера в 09:56
Высота 102

В Волгограде с поличным при получении крупной взятки задержана председатель суда

Высота 102вчера в 06:15
Волгоградская правда

В Волгограде за взятку задержали главу Дзержинского районного суда

Волгоградская правдавчера в 09:12
Остров Свободы (Os34.ru)

В Волгограде председателя суда задержали в ресторане, где убили Кадина

Остров Свободы (Os34.ru)вчера в 11:01
ТАСС

ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

ТАССвчера в 07:23
СоцИнформБюро

ФСБ обнародовала подробности задержания волгоградской судьи Юлии Добрыниной

СоцИнформБюровчера в 10:18

Более 50 медорганизаций Алтайского края возобновили плановую медпомощь

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов отметил, что с 7 августа дополнительно к шести ЦРБ в регионе возобновили оказание плановой медпомощи еще 45 медицинских организаций.
Аргументы и Факты - Алтай6 августа в 21:33
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Politico: Трамп обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании

Влиятельные республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями для президента США Дональда Трампа после того, как тот неожиданно обругал крупнейшего донора своей предвыборной кампании Шелдона Адельсона, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости19:34

Онищенко оценил угрозу выявленного в Китае нового вируса SFTS

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России доктор медицинских наук Геннадий Онищенко не увидел повода для беспокойства из-за новой острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), о распространении которой ранее заявили в Китае.
РБК19:00
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Instagram запустил конкурента TikTok

Стало известно, что известное приложение Instagram собирается запустить главного конкурента TikTok, после чего пользователи смогут создать видеоролики через мобильное приложение.
ToDay News Ufa7 августа в 07:34
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На дне одного из самых больших болот в мире скопились редкие металлы

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Индикатор7 августа в 07:49
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