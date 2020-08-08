В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей
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В Волгограде задержана с поличным председатель одного из районных судов города. Женщину обвиняют в получении многомиллионной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей
Оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей.
ТАССвчера в 07:23
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