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Российская газета
Российская газета

В Волгограде судью задержали за взятку в 25 миллионов рублей

В Волгограде задержана с поличным председатель одного из районных судов города. Женщину обвиняют в получении многомиллионной взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

Оперативники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину в ресторане "Фасоль" по делу о взятке в размере 25 млн рублей.
ТАСС07:23
Подробнее о событии
V1.ru

В Волгограде федерального судью застали при получении взятки

V1.ru09:56
СоцИнформБюро

ФСБ обнародовала подробности задержания волгоградской судьи Юлии Добрыниной

СоцИнформБюро10:18
Блокнот Волгоград

Председателя Дзержинского райсуда Волгограда задержали за взятку в 2,5 млн от Зубковой

Блокнот Волгоград05:25
Остров Свободы (Os34.ru)

В Волгограде председателя суда задержали в ресторане, где убили Кадина

Остров Свободы (Os34.ru)11:01
ТАСС

ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке на 25 млн рублей

ТАСС07:23
Высота 102

В Волгограде с поличным при получении крупной взятки задержана председатель суда

Высота 10206:15
Волгоградская правда

В Волгограде за взятку задержали главу Дзержинского районного суда

Волгоградская правда09:12

Кравчук назвал способы добиться полного прекращения огня в Донбассе

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске, первый президент Украины Леонид Кравчук назвал четыре способа добиться полного прекращения огня в Донбассе, среди которых переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки.
РИА Новости09:48
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Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам.
Lenta.ru06:16
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно на официальном сайте балканской республики опубликовали список тех государств, гражданам которых с седьмого августа будет разрешено посещение Черногории без каких-либо дополнительных условий.
ToDay News Ufaвчера в 11:40
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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Задержание 33 россиян в Минске назвали провокацией спецслужб Украины

Россияне, задержанные в Белоруссии, стали жертвами провокации, которую устроили украинские спецслужбы, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в российских спецслужбах.
Мойка78вчера в 21:06
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Как сообщает ToDay News Ufa, глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст недавно призвал власти Германии принять определенные меры против Соединенных Штатов Америки после того, как в сенате США заговорили о санкциях.
ToDay News Ufa09:46
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Описан необычный симптом коронавируса

Врачи призвали коллег обращать пристальное внимание на других пациентов, жалующихся на постоянную икоту, и отметили, что коронавирусная инфекция проявляет все больше нетипичных симптомов.
Lenta.ru19:05
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