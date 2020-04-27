В Волгограде взорвалась ручная граната в машине, припаркованной возле кафе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Инцидент произошел на улице Хорошева. По словам собеседника агентства, взрыв произошел, когда водитель открывал дверь.

В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната

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