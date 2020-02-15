Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Почувствовав через какое-то время сильный нагрев устройства, школьник начал доставать его из кармана. В этот момент телефон взорвался и загорелся прямо у него в руках, передает ТАСС. Подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей.
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Смартфон взорвался в руках у школьника из Волгограда

V1.ru01:09

В Волгограде школьник получил ожоги от загоревшегося в руках телефона

РИА Новости01:28

Мальчик из Волгограда попал в больницу после взрыва телефона в его руках

Интерфакс01:48

В Волгограде школьника госпитализировали после взрыва китайского телефона

Высота 10201:23

Получил ожоги: в руках у подростка взорвался телефон

КП - Волгоград01:42

В Волгограде смартфон взорвался в руках 11-летнего подростка

НовостиВолгограда.ру01:36

В Волгограде подросток получил ожоги из-за взрыва мобильного телефона в руке

ТАСС01:43
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Футбол

Руководство «ПСЖ» разозлилось на Неймара за поездку в Германию

Руководство «ПСЖ» возмутилось тем, что нападающий Неймар ездил в Германию на рекламное мероприятие, информирует As.
Спорт-Экспресс 00:14
Армия и оружие

В России закончили госиспытания перспективной торпеды

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» завершила государственные испытания управляемых торпеды и авиабомбы калибра 250 кг.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:17
Общество

Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Вести.Ru 00:33
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 13 февраля в 09:05
Музыка

Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате

23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
IvanovoNews 12 февраля в 22:20
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Газета.Ru вчера в 13:43
Шоу-бизнес

Бузова поздравила Манукяна с Днем святого Валентина в образе медсестры

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поздравила своего возлюбленного Давида Манукяна с Днем святого Валентина в костюме сексуальной медсестры.
iReactor вчера в 13:53
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, глава государства заявил, что не представляет эффективного сдерживания без помощи США и НАТО, цитирует сообщение президентской пресс-службы «Sputnik-Литва» 14 февраля.
Известия 01:34
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва вчера в 11:02
Политика

Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»

Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Газета.Ru вчера в 19:46
Авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Автомобиль Kia Rio стал самым угоняемым автомобилем в России. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на данные страховщиков.
Shraibikus News 13 февраля в 05:14
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК вчера в 08:23
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК вчера в 13:01
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru вчера в 17:58
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM вчера в 19:26
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

В ДТП под Тамбовом погибли шесть человек

Лобовое столкновение грузопассажирской «Газели» и грузовика Foton произошло на федеральной трассе Р-22 ранним утром 14 февраля.
Красная весна вчера в 03:29
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Хубэе возросло до 54,4 тыс. человек

По состоянию на 14 февраля число зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Китае составило почти 64 тыс. человек, около 1,5 тыс. пациентов умерли, выздоровели порядка 7 тыс. Также в этот день стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Египте.
Известия вчера в 18:33
Общество

ВВС США: ступень советской ракеты взорвалась на орбите

Газета.Ru вчера в 16:58
Политика

День голосования по конституции станет выходным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
ФАН 13 февраля в 08:03
Политика

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 18:57
Биатлон

Российского биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи

Lenta.ru 02:52
Политика

США повысят пошлины на самолеты из ЕС

"США повышают пошлины на летательные аппараты, импортируемые из ЕС, с 10% до 15%, решение вступает в силу 18 марта", - сказано в сообщении.
ТАСС вчера в 20:52
Армия и оружие

В Иране оценили вероятность войны с США после убийства Сулеймани

После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
РБК вчера в 20:29
Футбол

«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках

«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
РБК вчера в 13:40
Общество

Российские туристы покинули лайнер Westerdam в камбоджийском порту

Все семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam.
Вести.Ru 00:33
Экономика

Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта

Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Вести.Ru 03:20
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