Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Почувствовав через какое-то время сильный нагрев устройства, школьник начал доставать его из кармана. В этот момент телефон взорвался и загорелся прямо у него в руках, передает ТАСС. Подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей.
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В Волгограде смартфон взорвался в руках 11-летнего подростка

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Получил ожоги: в руках у подростка взорвался телефон

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В Волгограде школьника госпитализировали после взрыва китайского телефона

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Смартфон взорвался в руках у школьника из Волгограда

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Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

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Капитан «Реала» Серхио Рамос ведет переговоры о новом контракте с клубом. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года.
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Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
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Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
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В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
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Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
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В 1998 году хакеры взяли под свой контроль американо-немецкий рентгеновский спутник ROSAT.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
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Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно решения палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
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Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
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Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»

Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
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В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком

Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса

Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии

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На Алтае отметят вывод советских войск из Афганистана

В Горно-Алтайске пройдёт памятное мероприятие, посвящённое выводу советских войск из Афганистана.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
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На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
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В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

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