Происшествия
Вести.RuВ Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Почувствовав через какое-то время сильный нагрев устройства, школьник начал доставать его из кармана. В этот момент телефон взорвался и загорелся прямо у него в руках, передает ТАСС. Подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей.
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Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
В Санкт-Петербурге актер и художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев во время езды на автомобиле сбил мужчину.
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Рамос ведет переговоры о продлении контракта с «Реалом» до 2023 года
Капитан «Реала» Серхио Рамос ведет переговоры о новом контракте с клубом. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до июня 2021 года.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
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Турецкая делегация посетит Москву 17 февраля для переговоров по Идлибу
Турецкая делегация намерена посетить Москву 17 февраля для продолжения переговоров по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в субботу, 15 февраля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Политика
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Первыми программами, которые будут предустанавливаться на гаджеты во исполнении измененного осенью 2019 года федерального закона "О защите прав потребителей" обязательной предустановкой российского ПО станут поисковые системы и навигаторы.
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В городе Октябрьск Самарской области в пакете на улице обнаружили тело четырехмесячной девочки.
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В Европе зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса
Восьмидесятилетний китайский турист скончался от коронавируса во Франции — это первый случай смерти от заболевания в Европе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
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Хакеры могут отключить спутники или превратить их в оружие
В 1998 году хакеры взяли под свой контроль американо-немецкий рентгеновский спутник ROSAT.
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
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Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
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Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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В «Манчестер Сити» назвали решение УЕФА разочаровывающим, но ожидаемым
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно решения палаты Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
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Слепцова и Устюгов получили дисквалификации
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Голевой пас Головина помог «Монако» одолеть «Монпелье»
Футболисты «Монако» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции переиграли «Монпелье».
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В Калмыкии шесть человек пострадали в ДТП с автобусами и грузовиком
Два автобуса столкнулись с грузовой автомашиной на федеральной автодороге Р-22 в Калмыкии, пострадали шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.
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Новая Hyundai Creta приедет в Россию в удешевленной версии
Неделю назад компания Hyundai представила удешевленную версию кроссовера Hyundai Creta второго поколения.
Общество
Генпрокуратура отреагировала на отказ Нидерландов передать дело MH17
Генпрокуратура России подтвердила, что обращалась к Нидерландам с просьбой о передаче материалов по делу о крушении в Донбассе малайзийского Boeing, но получила отказ.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК заявил, что Москва намекает на присоединение Белоруссии к России на условиях предоставления единых цен на энергоносители.
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Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
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Названы актеры на роль Ламберта и Койона во втором сезоне «Ведьмака»
На сайте Redanian Intelligence появилась информация, что на роли ведьмаков Ламберта и Койона нашли актеров.
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