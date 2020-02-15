Почувствовав через какое-то время сильный нагрев устройства, школьник начал доставать его из кармана. В этот момент телефон взорвался и загорелся прямо у него в руках, передает ТАСС. Подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей.

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