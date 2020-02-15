Происшествия
Вести.RuВ Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Почувствовав через какое-то время сильный нагрев устройства, школьник начал доставать его из кармана. В этот момент телефон взорвался и загорелся прямо у него в руках, передает ТАСС. Подростка госпитализировали с термическим ожогом кистей.
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Футбол
«Томь» сыграла вничью с «Тамбовом» в матче Кубка ФНЛ
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Общество
Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут
Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
Политика
Зеленский намерен за время президентства завершить конфликт в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выразил уверенность, что за пять лет его президентства удастся завершить конфликт в Донбассе.
Политика
Макрон описал два сценария взаимодействия с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией.
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Биатлон
Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении сборной России золотой медали эстафетной гонки Олимпиады в Сочи.
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Технологии
Российское ПО начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом
Российские карты, поиск, антивирус и аудиовизуальные сервисы могут появиться в планшетах и умных часах уже с 1 июля 2020 г. Это на год раньше, чем просили производители электроники.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Кино
В Сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
США и Евросоюз выступили с заявлениями по поводу Крыма >> Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон вооружает Украину, чтобы "помочь этой мужественной стране защищать себя от российской агрессии".
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Экономика
Utair представил Минтрансу свою новую стратегию развития
Авиакомпания Utair разработала новую стратегию развития на 2020-2025 годы, сообщает РБК.
Армия и оружие
В России завершены испытания перспективной торпеды
Авто
Новый Volkswagen Jetta для России обзавелся подробностями
Компания Volkswagen готовится к выводу в продажу на авторынок России нового поколения популярного седана – Jetta.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Футбол
Тедеско может покинуть «Спартак». Он стал приоритетной целью «Герты»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может вернуться в Германию, где он ранее работал в «Шальке-04».
Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Политика
Лавров обсудил с генсеком НАТО отношения России и альянса
Глава МИД РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на полях Мюнхенской конференции по безопасности отношения между Россией и Североатлантическим альянсом, а также ситуацию в Афганистане.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809
На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Армия и оружие
В Севастополе состоялась встреча участников операции «Навал»
32 года назад в территориальные воды СССР недалеко от Севастополя вторглись крейсер ВМС США «Йорктаун», с ядерными боеголовками на борту, и эсминец «Кэрон».
Космос
Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.
Экономика
В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски
Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.