Коронавирус

РИАЦРИАЦТрое младенцев в Волгоградской области заразились коронавирусом

По сведениям оперативного штаба, за истекшие сутки завозных случаев инфекции из других регионов в Волгоградской области не зарегистрировано; 69 случаев выявленны по контактам с заразившимися, в 55 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Новые случаи: шесть детей и три подростка подхватили COVID-19 в Волгоградской области

ИА Городские вести. Волгоградвчера в 09:45

53 ребенка лечат от коронавируса в Волгоградской области

НовостиВолгограда.рувчера в 05:47

Подробности о заболевших коронавирусом в Волгоградской области: за сутки заболели 19 детей

КП - Волгоград14 мая в 13:43

В Волгоградской области коронавирусом заразились двое младенцев

Волга-Медиа14 мая в 12:46

В Волгоградской области коронавирус подтвердился у 19 детей

Московский Комсомолец14 мая в 12:35

В Волгоградской области коронавирус подтвердили у 2 младенцев

Волгоградская правда14 мая в 12:04

Среди заразившихся COVID-19 за истекшие сутки двое детей до года

РИАЦ14 мая в 12:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

Paparazzi.ru вчера в 08:47
1
Кино

Дэнни Трехо и Элайджа Вуд поучаствуют в ток-шоу внутри Animal Crossing

Актеры Дэнни Трехо, Элайджа Вуд и Грег Гранберг поучаствуют в ток-шоу Animal Talking, которое сценарист Гэри Уитта проводит в игре Animal Crossing: New Horizons.
CyberSport.ru 14 мая в 01:51
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
3
Игры

Появились скриншоты ремастера первой Mafia

The GEEK 13 мая в 12:09
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Шоу-бизнес

Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину

Девочке исполняется 12 лет, и по этому поводу Иван опубликовал красивую фотографию именинницы, сопроводив её не менее красивыми и нежными, но очень лаконичными поздравлениями.
Bimru.ru вчера в 08:31
6
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
59
Путешествия

Мы этим летом вообще отдохнем? Отвечаем на 7 популярных вопросов про отпуск во время пандемии

Отвечаем на 7 самых популярных вопросов о летних поездках и отпуске, которые сейчас особенно актуальны.
Екатеринбург Онлайн 04:38
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
66
Наука

Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет

Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 14 мая в 14:41
Космос

Возможность образования жизни на Марсе опровергли

Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
Накануне.Ru 12 мая в 18:49
3
Общество

Оценили вероятность заражения коронавирусом на улице

Специалисты оценили вероятность заражения коронавирусом на улице.
Evo-rus.com 04:53
70
Общество

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
76
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»

OAnews вчера в 14:00
817
Здоровье

На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
700
Политика

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам

Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
4K
Игры

В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
851
Политика

США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru 00:56
54
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
148
Кино

Disney снимет сериал о Перси Джексоне

ИА InterMedia вчера в 05:15
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,7K
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 01:24
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
1K
Общество

Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
1K
Экономика

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову

Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит владельцу Telegram Павлу Дурову.
Forbes 05:31
2
Здоровье

Названо самое опасное осложнение коронавируса

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
1
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости вчера в 06:17
344
ещё по теме
Главное