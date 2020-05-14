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Политика Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете» Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.