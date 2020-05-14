Коронавирус
РИАЦТрое младенцев в Волгоградской области заразились коронавирусом
По сведениям оперативного штаба, за истекшие сутки завозных случаев инфекции из других регионов в Волгоградской области не зарегистрировано; 69 случаев выявленны по контактам с заразившимися, в 55 случаях больные выявлены при обращении за медицинской помощью.
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Новые случаи: шесть детей и три подростка подхватили COVID-19 в Волгоградской области
ИА Городские вести. Волгоградвчера в 09:45
Подробности о заболевших коронавирусом в Волгоградской области: за сутки заболели 19 детей
КП - Волгоград14 мая в 13:43
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
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Дэнни Трехо и Элайджа Вуд поучаствуют в ток-шоу внутри Animal Crossing
Актеры Дэнни Трехо, Элайджа Вуд и Грег Гранберг поучаствуют в ток-шоу Animal Talking, которое сценарист Гэри Уитта проводит в игре Animal Crossing: New Horizons.
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
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РИА Новости вчера в 21:18
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
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Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
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Иван Ургант нежно поздравил подросшую дочь Нину
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Bimru.ru вчера в 08:31
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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
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Мы этим летом вообще отдохнем? Отвечаем на 7 популярных вопросов про отпуск во время пандемии
Отвечаем на 7 самых популярных вопросов о летних поездках и отпуске, которые сейчас особенно актуальны.
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В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет
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N+1 14 мая в 14:41
Космос
Возможность образования жизни на Марсе опровергли
Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
Накануне.Ru 12 мая в 18:49
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Оценили вероятность заражения коронавирусом на улице
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Evo-rus.com 04:53
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Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшуюся «супертелочкой»
OAnews вчера в 14:00
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На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 05:40
Политика
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам
Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Политика
США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru 00:56
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
Кино
Disney снимет сериал о Перси Джексоне
ИА InterMedia вчера в 05:15
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика
Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»
Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 01:24
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Экономика
Сооснователь Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит Павлу Дурову
Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин предоставит кредит владельцу Telegram Павлу Дурову.
Forbes 05:31
Здоровье
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
В России выявили рвый случай повторного заражения коронавирусом.
Социальные новости вчера в 06:17