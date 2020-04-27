В Волгограде в одной из машин сработало взрывное устройство. Как сообщает "Россия 24", автомобиль в этот момент находился на парковке. В результате инцидента пострадал один человек, который находился в салоне транспортного средства.

В Волгограде взорвался автомобиль: один человек пострадал

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