Происшествия
Вести.RuВ Волгограде взорвался автомобиль: один человек пострадал
В Волгограде в одной из машин сработало взрывное устройство. Как сообщает "Россия 24", автомобиль в этот момент находился на парковке. В результате инцидента пострадал один человек, который находился в салоне транспортного средства.
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Экономика
С представителем пенсионного фонда обсуждаем новые финансовые возможности появившиеся у населения
С представителем пенсионного фонда обсуждаем новые финансовые возможности появившиеся у населения в этом году
Первый Ярославский 08:29
Гаджеты
Samsung оснастит смартфон Galaxy A21s мощным аккумулятором
UfacityNews.ru 16:58
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru 20:40
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском 07:42
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек
Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Здоровье
27 новых заболевших коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперативного штаба на утро понедельника, 27 апреля, на территории Алтайского края за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:26
Общество
В Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией
В Москве зафиксировали резкий рост числа госпитализированных с пневмонией.
Lenta.ru 14:33
Гаджеты
Xiaomi представила новую MIUI 12
Live24 09:01
Политика
Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о том, как чувствует себя глава КНДР Ким Чен Ын.
Газета.Ru 19:18
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Здоровье
В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса закончится нескоро
Обо всем сообщает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
Gazeta.SPb 15:59
Происшествия
Украинский военный убил двух сослуживцев в Донбассе
Газета.Ru 22:12
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Lenta.ru 19:13
Общество
В ряде регионов России вводят масочный режим
В нескольких регионах России вводят обязательное ношение масок в общественных местах.
Kaluga-poisk.ru 10:31
Общество
Кинологи поддержали введение штрафов за лай собак по ночам
Президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев поддержал введение штрафов за лай собак по ночам.
Москва 24 22:05
Политика
Конгресс США вернется с «коронавирусных» каникул 4 мая
Палата представителей США вслед за сенатом вернется к работе 4 мая, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса Стени Хойера, возглавляющего демократическое большинство.
Росбалт 19:20
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Происшествия
Амурские пожарные продолжают тушение леса в Сковородинском районе
Амурские пожарные продолжают тушение леса в Сковородинском районе.
Вести.Ru 05:57
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Здоровье
Евгений Куйвашев вступился за НИИ ОММ
Глава Свердловской области подготовил обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина в надежде сохранить НИИ ОММ.
Уралинформбюро 11:30
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37