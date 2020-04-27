27 апреля в Дзержинском районе Волгограда сработало взрывное устройство в автомобиле 69-него полковника полиции в отставке, пожилой мужчина получил тяжелые ранения и госпитализирован. Об сообщает ТАСС и Telegram-канал Life Shot.

В Волгограде взорвался автомобиль, пострадал один человек

Общество Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая. 1,9K

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 341

Общество Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . 22

Экономика В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России "Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов. 161

Космос Новая разработка российских учёных: в дальний космос под парусом Первым по-настоящему удачным запуском светового паруса можно считать отправку полиамидной плёнки со спутником в рамках японского проекта IKAROS. novate.ru Масштабных проектов было несколько, но еще никогда парус не использовался для долгих полётов в космосе, даже предварительные вычисления давали погрешность.

Здоровье Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. 56

Политика Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может вновь обратиться к россиянам на этой неделе. 6,6K

Происшествия В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. 12

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 1,8K

Общество В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников. 333

Кино В разработку запущена телеадаптация серии Brothers in Arms Gearbox и сценарист Скотт Розенбаум («Королева Юга») занимаются телеадаптацией серии видеоигр Brothers in Arms.

Энергетика Энергетики обновили антирейтинг предприятий ЖКХ На сайте ПАО ДЭК обновлен антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ Дальнего Востока. В списке должников есть и сахалинские компании.

Футбол Сезон в Аргентине завершится досрочно Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что сезон-2019/20 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Гаджеты Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.

Общество В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 924

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 34