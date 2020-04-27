Происшествия
МонаВистаВ Волгограде взорвался автомобиль, пострадал один человек
27 апреля в Дзержинском районе Волгограда сработало взрывное устройство в автомобиле 69-него полковника полиции в отставке, пожилой мужчина получил тяжелые ранения и госпитализирован. Об сообщает ТАСС и Telegram-канал Life Shot.
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Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Здоровье
Мариинская больница начала прием больных с коронавирусом
В понедельник, 27 апреля, еще один стационар начал принимать больных с коронавирусом в Петербурге.
Piter.tv 13:10
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру вчера в 11:00
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
Гаджеты
Накопители Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD вмещают до 2 Тбайт данных
Компания Kingston Digital, подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology, представила твердотельные (SSD) накопители серии KC2500.
3DNews 10:01
Космос
Новая разработка российских учёных: в дальний космос под парусом
Первым по-настоящему удачным запуском светового паруса можно считать отправку полиамидной плёнки со спутником в рамках японского проекта IKAROS. novate.ru Масштабных проектов было несколько, но еще никогда парус не использовался для долгих полётов в космосе, даже предварительные вычисления давали погрешность.
SM News 10:23
Здоровье
Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
РИА Новости 09:43
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина на грядущей неделе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может вновь обратиться к россиянам на этой неделе.
Газета.Ru 02:15
Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО
Министерство обороны подтвердило подлинность трех видеозаписей ВМС США, на которых видны «летающие объекты, охарактеризованные как неопознанные».
Коммерсантъ 16:48
Армия и оружие
Военные моряки России получат новый универсальный нож
OAnews 25 апреля в 12:36
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 12:39
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин опубликовала обнаженное фото Александра Цекало
Модель Дарина Эрвин уже больше года замужем за продюсером Александром Цекало.
Peopletalk 13:01
Кино
В разработку запущена телеадаптация серии Brothers in Arms
Gearbox и сценарист Скотт Розенбаум («Королева Юга») занимаются телеадаптацией серии видеоигр Brothers in Arms.
Игромания.ру 09:39
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Космос
Посадочную площадку на Луне создадут спреем из двигателя
N+1 25 апреля в 05:53
Энергетика
Энергетики обновили антирейтинг предприятий ЖКХ
На сайте ПАО ДЭК обновлен антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ Дальнего Востока. В списке должников есть и сахалинские компании.
Сахалин.Инфо 18:08
Футбол
Сезон в Аргентине завершится досрочно
Президент Футбольной ассоциации Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа сообщил, что сезон-2019/20 будет завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 16:26
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Гаджеты
Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI
Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.
Ведомости 19:40
Общество
В Москве значительно выросло число госпитализаций с пневмонией
Число госпитализированных с пневмонией в Москве за неделю выросло на 70 процентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 14:38
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
RT на русском 25 апреля в 11:58
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
Футбол
В РПЛ рассмотрели варианты завершения сезона
В случае улучшения ситуации с распространением коронавируса в РПЛ рассматривают два варианта возобновления сезона.
RT на русском 18:24