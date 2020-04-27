Происшествия
МонаВистаВ Волгограде взорвался автомобиль, пострадал один человек
27 апреля в Дзержинском районе Волгограда сработало взрывное устройство в автомобиле 69-него полковника полиции в отставке, пожилой мужчина получил тяжелые ранения и госпитализирован. Об сообщает ТАСС и Telegram-канал Life Shot.
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Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Авто
Volkswagen возобновил работу автомобильного завода в Германии
Немецкий автоконцерн Volkswagen возобновил производство на заводе в Вольфсбурге, ранее приостановленном из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Автоновости дня 08:36
Политика
Британский МИД не подтвердил смерть лидера КНДР Ким Чен Ына
Глава МИД Великобритании не подтвердил информацию о смерти главы КНДР Ким Чен Ына.
ToDay News Ufa вчера в 08:02
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости 04:51
Общество
В Новосибирской области вводится масочный режим
Сорок два новых случая коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, в регионе с понедельника вводится повсеместный масочный режим.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в районе Дамаска, сообщило агентство Sana.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости 14:01
Политика
Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК 20:01
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК 08:52
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Происшествия
В Новосибирской области выявили 58 новых больных COVID-19
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 01:59
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
Коммерсантъ 08:43
Авто
В Уфе распродают автомобили должников
В Уфе состоится распродажа арестованных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:32
Игры
Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic
27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.
Cyber.sports.ru 10:55
Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Общество
В Госдуме выступили против переноса майских праздников
Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
Авто
Porsche сделал для старых моделей современные медиасистемы
Новые медиасистемы разработаны так, чтобы не только поместиться в торпедо классических автомобилей Porsche, но и органично вписаться в интерьер и не выглядеть чужеродным элементом.
Вести.Ru 25 апреля в 03:29
Интернет
Эксперт рассказал, кто может наблюдать за вами через камеру смартфона
В подавляющем большинстве случаев провайдер услуг не имеет доступа к оборудованию вашего устройства, но многие идущие через его инфраструктуру данные хранятся в течение длительного времени согласно законодательству.
ПРАЙМ 20:05
Технологии
Японская компания сообщила о разработке вакцины от коронавируса
Японская компания сообщила о разработке вакцины от коронавируса, а также терапевтических препаратов против COVID-19.
Газета DAILY 14:44
Авто
BMW начал онлайн-продажи автомобилей в России
На сайтах дилерских центров функционал нового сервиса уже работает. До конца месяца он появится на официальном портале BMW.
Ньюс-НН 14:49
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Армия и оружие
Козин: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую
Козин \: как только снимут карантин, НАТО в Балтии бросится на передовую Пандемия коронавируса снижает уровень боеготовности войск НАТО в Прибалтике, цитирует RT немецкое издание Die Welt: число инфицированных военнослужащих невелико, однако программу учений пришлось сократить из-за перекрытых границ.
Sputnik Латвия 12:33
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru 20:40
Кино
«Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен
Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
Газета.Ru 11:45
Здоровье
Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
РИА Новости 09:43
Здоровье
Режим самоизоляции в Тюмени могут снять уже через две недели
Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузенчевских рассказала на сегодняшнем брифинге о ситуации с коронавирусом в регионе.
УралПолит.Ru 08:48
Общество
Россия обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в России было зарегистрировано 6 198 новых случаев заражения.
Компания 04:23