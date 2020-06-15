Происшествия
РИА НовостиВ Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.
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с чего всё началось
«Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях — привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица», — говорится в сообщении ведомства.Известия04:19
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РИА Новости вчера в 06:51
Общество
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ТАСС 05:26
Общество
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Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, зачем актер записал видеообращение
Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова, потому что журналисты несколько раз вырезали его публичные извинения, заявил в беседе с "Московским Комсомольцем" адвокат артиста Эльман Пашаев.
РИА Новости 08:52
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РБК 05:12
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RT на русском вчера в 09:24
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Газета.Ru 08:37
Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
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Нефтегазовая вертикаль 08:08
Общество
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РИА Новости 04:52
Происшествия
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Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:19
Общество
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BFM.ru 08:40
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Скончалась лжехирург Алена Верди
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Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Шоу-бизнес
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Московский Комсомолец вчера в 19:40
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Политика
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Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.
Российская газета 09:31
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В Тихорецком и Выселковском районах положительными оказались по 9 тестов на COVID-19, в Гулькевичском - 8. В Сочи количество пациентов увеличилось на два человека.
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Самки птиц получают больше пользы от прикормки зимой
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Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
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Общество
Жириновский предложил перенести начало учебного года
В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости.
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Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
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Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
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