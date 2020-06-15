с чего всё началось

В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. При обыске у него нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие.

В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу

Общество Пол Уилан получил 16 лет за шпионаж Мосгорсуд в понедельник вынес приговор по самому громкому за последнее время процессу, уж для посольства США в России точно: бывший американский морпех Пол Уилан получил 16 лет колонии по обвинению в шпионаже. 348

Авто Ателье ABT Sportsline доработало Audi S8 в кузове D5 В результате уровень мощности двигателя увеличился до 700 лошадиных сил, а крутящий момент теперь равен 880 Нм.

Общество С июля в России повысят пенсии части пенсионеров Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию. 1,9K

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня. 54

Шоу-бизнес Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный. 8

Волейбол Украинский игрок «Зенита» объявил о получении российского гражданства Украинский блокирующий петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий получит российское гражданство. Об этом волейболист сообщил ТАСС.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал, зачем актер записал видеообращение Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова, потому что журналисты несколько раз вырезали его публичные извинения, заявил в беседе с "Московским Комсомольцем" адвокат артиста Эльман Пашаев. 38

Экономика ЦБ зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков В марте клиенты закрывали вклады и в иностранной валюте, и в рублях, изъяв из банков 315 млрд руб. Тогда ЦБ допускал новый отток вкладов из-за снижения доходов россиян на фоне самоизоляции. 49

Политика Путин ответил на критику поправок к Конституции Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре. 8,1K

Общество Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей. 58

Общество Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным. 423

Происшествия В Петербурге произошел конфликт между охраной больницы и посетителями Конфликт между охраной Елизаветинской больницы и посетителями, проявившими недовольство пропускным режимом, ужесточенным из-за коронавируса, произошел в Петербурге, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 9

Общество Минтруд назвал число реальных безработных в России «В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 5

Шоу-бизнес Тимати назвал Собчак «животным» за шутку об изнасиловании Костюшкина Рэпер Тимати в своем Instagram в нецензурной форме прокомментировал высказывание ведущей Ксении Собчак на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом. 24

Политика Путин продлил меры по урегулированию правового положения иностранцев Временные меры по урегулированию правового положения находящихся на территории РФ иностранцев продлены до 15 сентября.

Происшествия Более пяти тысяч жителей Кубани заразились коронавирусом В Тихорецком и Выселковском районах положительными оказались по 9 тестов на COVID-19, в Гулькевичском - 8. В Сочи количество пациентов увеличилось на два человека. 1,7K

Наука Самки птиц получают больше пользы от прикормки зимой Самки, которые имели доступ к дополнительной пище зимой, не снижали температуру своего тела ночью так же, как самки, которые не получали дополнительной пищи.

Общество Жириновский предложил перенести начало учебного года В своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября, а сентябрь сделать месяцем каникул, передает РИА Новости. 12

Общество Нижегородский Минтранс проверил офисы «Ситикард» после столпотворения Напомним, утром 15 июня у пунктов обслуживания «Ситикард» по всему Нижнему Новгороду выстроились многометровые очереди из желающих разблокировать свои транспортные карты и льготные проездные. 22