Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаЗампрокурора Волгограда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя прокурора Волгограда.
Читать в источнике
Комментировать116

Подробнее о событии

Зампрокурора Волгограда подозревается в покушении на получение крупной взятки

ТАСС11:19

«Мы умеем самоочищаться»: заместитель прокурора Волгограда попался на взятке

V1.ru09:10

Зампрокурора Волгограда задержали по подозрению во взятке

Волгоградская правда08:13

Зампрокурора Волгограда задержан по подозрению во взяточничестве

Znak.com08:25

Зампрокурора Волгограда задержан за покушение на взятку

Блокнот Волгоград08:22

В Волгограде задержали зампрокурора

РИА Новости08:26

В Волгограде за получение взятки задержан заместитель прокурора

МТВ онлайн08:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге упал строительный кран

Газета.Ru 10:43
34
Футбол

Леонид Федун сообщил, что продолжит лечение от коронавируса дома

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, сообщил, что продолжит лечение в домашних условиях.
Чемпионат 10:08
4
Общество

В Петербурге закрасили граффити с изображением Бродского

В Санкт-Петербурге утром 25 мая закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который был нарисован накануне в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив дома Мурузи в центре города.
RT на русском 06:27
165
Фигурное катание

Фигуристка Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса

Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, этот рекорд для Трусовой стал уже третьим. Ранее спортсменка выполняла четверные тулуп и лутц.
Российская газета 09:56
Общество

Собянин анонсировал новое смягчение ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое поэтапное смягчение действующих ограничительных мер в Москве.
Lenta.ru 09:45
38
Общество

Песков сообщил о своей выписке из больницы

RT на русском 10:45
168
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
1,3K
Общество

В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма

С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
320
Общество

Глава Роспотребнадзора назвала продолжительность масочного режима

В ближайшие один-два месяца в России сохранится обязательный масочный режим.
FlashNord 10:17
3
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
389
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,5K
Общество

У Гордона обнаружили коронавирус прямо во время съемок

У телеведущего Александра Гордона обнаружили коронавирус прямо в студии во время съемок программы «Док-ток» для Первого канала.
Lenta.ru 10:32
2
Футбол

Дзюба, Семак и Медведев выстрелили из пушки в честь 95-летия «Зенита»

«Зенит» принял участие в традиционном полуденном выстреле из пушки в Петропавловской крепости в честь 95-летия клуба.
Metaratings 07:18
1
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
225
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
1,6K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах

Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец вчера в 11:10
6
Происшествия

В Подмосковье прокуратура начала проверку из-за осквернения мемориала

РБК 10:59
17
Футбол

Гол-фантом и пушка Джеррарда. Без них не было бы чуда в Стамбуле-2005

Ровно 15 лет назад «Милан» и «Ливерпуль» сыграли величайший финал в истории еврокубков, но путь «красных» в Стамбул был не менее драматичен.
Спорт-Экспресс 02:30
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
38
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
15
Наука

Найдено возможное местоположение Эдемского сада

МИР 24 09:59
2
Кино

Зрителей возмутила отредактированная версия фильма «Назад в будущее 2»

РИА Новости вчера в 23:46
7
Общество

Прожившую всю жизнь в московской клинике девочку забрали в новую семью

Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь прожила в московской клинике «Мать и дитя», забрали новые родители.
Lenta.ru 00:20
119
Шоу-бизнес

Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам

Вечерняя Москва 23 мая в 21:43
65
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после драки пассажиров на рейсе Сочи-Москва

Интерфакс 09:01
26
Наука

Новый рекорд скорости интернета установлен в Австралии

RuNews24.ru 22 мая в 12:54
27
Энергетика

Транзит по газопроводу «Ямал-Европа» снизился почти до нуля

Транзит газа по магистральному газопроводу «Ямал-Европа» упал до десятой части от его пропускной мощности.
Компания 10:07
Происшествия

Федерация тенниса Грузии высказалась об инциденте с Басилашвили

Газета.Ru 02:50
4
Шоу-бизнес

Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах

Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
2
Армия и оружие

Тамбовские снайперы получили модернизированные высокоточные винтовки

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, тамбовские спецназовцы получили партию удобных и точных снайперских винтовок СВ-98.
Военное дело 10:15
3
Как работают Яндекс.Новости?
Главное