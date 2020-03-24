Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде. Об этом сообщил журналистам председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Все летевшие с больной коронавирусом волгоградкой помещены в карантин

Волгоградская правда06:33

В Волгограде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Высота 10205:18

Стал известен возраст волгоградки, заболевшей коронавирусом

Блокнот Волгоград06:11

В Волгограде выявили первый случай коронавируса

РИА Новости05:16

Под наблюдение попали 42 волгоградца, летевшие из Москвы с больной коронавирусом

НовостиВолгограда.ру06:00

«Летела из Москвы»: в Волгограде посадили на карантин 42 пассажиров рейса с заражённой коронавирусом

V1.ru05:48

В Волгограде выявили первого заболевшего коронавирусом

ИА Городские вести. Волгоград05:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество

В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом

Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
ProUfu.ru 01:06
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Футбол

В РФС прокомментировали пост Дзюбы с темнокожими игроками «Зенита»

Москва 24 05:46
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд Петербурга

ТАСС 05:32
Общество

Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не планирует вводить ограничения на снятие наличных в банкоматах. Об этом завили в пресс-службе банка.
RT на русском 06:48
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль вчера в 12:40
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Super.ru вчера в 06:44
Финансы

ЦБ понизил курс доллара до 78,85 рубля

Центробанк понизил курс доллара на 25 марта до 78,85 рубля. Евро подешевел до 85,43 рубля, говорится на сайте регулятора.
Реальное время 06:07
Шоу-бизнес

Ани Лорак удивила поклонников отличной растяжкой

Известная певица опубликовала фотографии у шведской стенки и удивила поклонников отличной растяжкой.
Дни24 вчера в 10:11
Происшествия

Жительница Москвы нарушила карантин ради похода на маникюр

Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
Газета.Ru 06:02
Здоровье

Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу

Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.
Ридус вчера в 19:42
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
Live24 03:32
Экономика

Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев.
Lenta.ru 05:55
Политика

Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Lenta.ru 04:14
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс вчера в 14:00
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Политика

Жители Италии заменили флаги ЕС на российский триколор

Shraibikus News 06:24
Общество

Как коронавирус повлиял на работу московских кинотеатров и ресторанов

В Москве из-за коронавируса по-новому начали работать кинотеатры. Минкульт России рекомендовал приостановить их работу.
ТВ Центр вчера в 08:12
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Общество

В России за сутки зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом

За сутки в Москве зарегистрировали 71 новый случай заражения вирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общественное телевидение России вчера в 02:23
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

The GEEK 06:38
Здоровье

Доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России

Московский врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал причину высокой заболеваемостью коронавирусом в Италии.
SMINEWS в Подольске 04:39
Происшествия

В Москве мужчина умер после операции на носовой перегородке

В одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки.
Известия 06:12
Общество

Более 80% российских школ ушли на каникулы с 23 марта

Свыше 80% школ в России ушли на каникулы с 23 марта 2020 года, в остальных продолжается учебный процесс с применением дистанционных технологий или традиционно в классно-урочном режиме.
Агентство Москва 05:47
Общество

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека

Всего в Испании из-за коронавируса скончались 2182 человека, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
НТВ вчера в 08:13
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное