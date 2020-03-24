Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде. Об этом сообщил журналистам председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

В Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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