Коронавирус
Российская газетаВ Волгограде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, подтвердился в Волгограде. Об этом сообщил журналистам председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев.
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Под наблюдение попали 42 волгоградца, летевшие из Москвы с больной коронавирусом
НовостиВолгограда.ру06:00
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Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
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Проживающую в Москве гражданку Белоруссии задержали правоохранители после того, как она нарушила карантин ради похода на маникюр.
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Российский банк решил ввести отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев.
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Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
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Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
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Жители Италии заменили флаги ЕС на российский триколор
Общество
Как коронавирус повлиял на работу московских кинотеатров и ресторанов
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
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Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
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Общество
В России за сутки зафиксировали 71 случай заражения коронавирусом
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Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
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Доктор Мясников сравнил заболеваемость коронавирусом в Италии и России
Московский врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал причину высокой заболеваемостью коронавирусом в Италии.
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В Москве мужчина умер после операции на носовой перегородке
В одной из московских клиник мужчина умер из-за осложнений, которые возникли после операции по исправлению носовой перегородки.
Общество
Более 80% российских школ ушли на каникулы с 23 марта
Свыше 80% школ в России ушли на каникулы с 23 марта 2020 года, в остальных продолжается учебный процесс с применением дистанционных технологий или традиционно в классно-урочном режиме.
Общество
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 462 человека
Всего в Испании из-за коронавируса скончались 2182 человека, сообщили в министерстве здравоохранения страны.